DANAS: Umereno do potpuno oblačno

Umereno do potpuno oblačno, malo toplije, ponegde sa slabom kišom. Posle podne i uveče jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, prvo na zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave

(izvor RHMZ)

28.09.2020. Ponedeljak Umereno do potpuno oblačno, malo toplije, ponegde sa slabom kišom. Posle podne i uveče jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, prvo na zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama jak i olujni, južni i jugoistočni, posle podne u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 15, najviša dnavna od 22 do 25 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa ili bez padavina, verovatnoća 80%. Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 90%.

29.09.2020. Utorak Pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Uveče postepeni prestanak padavina i razvedravanje, prvo na zapadu. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, od sredine dana u pojačanju. Najniža temperatura od 10 do 13, najviša od 17 do 20 stepeni.

30.09.2020. Sreda Promenljivo oblačno sa retkom pojavom kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, na severu i istoku jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 8 do 12, najviša od 19 do 22 stepena.

01.10.2020. Četvrtak Promenljivo oblačno sa retkom pojavom kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, zapadni iseverozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12, najviša od 20 do 23 stepena.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 02.10.2020. do 06.10.2020.)

Od petka pretežno sunčano i toplije.

IZVOR: RTS