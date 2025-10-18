ГОДИШЊА ДОБА НА ДЕЛИМА ИЗ ЗБИРКЕ УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
Изложба под називом „Све боје године“ која је отворена у среду, 15. октобра, у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“, публику упознаје са уметничким делима из збирки установе које повезују мотиви везани за карактеристике годишњих доба. Поставку чине највише дела на којима су уметници и уметнице инспирисани својим окружењем забележили упечатљиве пејзаже. Изложба представља последњу фазу садржајног едукативног програма Галерије заједничког назива „Све боје године“, који је осмислила кустоскиња Драгана Божовић. Концепт пројекта је да на сликовит начин споји причу о годишњим добима и упознавање са уметничким фондом Галерије. Прва фаза пројекта реализована је током 2022. године када су изабране слике са кратким анализама представљене на фејсбук и инстаграм профилима Галерије у форми својеврсне виртуелне изложбе. Крајем 2024. године објављена је истоимена публикација као четврта свеска едиције „Деца и слике“.
УПОЗНАВАЊЕ НАЈМЛАЂИХ СА ЛИКОВНИМ БЛАГОМ
– Уметничка галерија „Надежда Петровић“ своју збирку презентује кроз повремене поставке изабраних дела које публику подсећају на наш богати фонд, кроз изложбе посвећене неким јубилејима установе и кроз тематске изложбе. Од пре 12 година, тачније од пролећа 2014, организује и изложбе посвећене деци. Садржај ових изложби не заостаје за квалитетом осталих у избору дела из збирке. Само је реч о другом циљу – привлачењу и формирању најмлађе публике, упознавању најмлађих са ликовним благом које чувамо, учењу кроз игру и повезивању са школама и предшколским установама. Изложбе су визуелно прилагођене деци, а изложена дела инспирација за различите игре попут проналажења елемената слика, спајања делова, досликавања, разговора о томе како слике настају, како се излажу, шта нам поручују. На изложби пре ове истраживали смо геометријске облике. Овог пута ћемо истраживати годишња доба. Шта повезује слике и годишња доба? Логичан одговор је боје. Пред вама су слике из нашег фонда на којима су сликари и сликарке, да би насликали изабране мотиве, са уживањем користили богату палету боја. Зато овај пројекат носи назив „Све боје године“. Овог пута нам боје дају могућност да се играмо и истражујемо – рекла је на отварању изложбе кустоскиња Драгана Божовић.
„ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ У ОБРАЗОВАЊУ“
Реч је о изложби из области наслеђа и припада програму Галерије „Визуелне уметности у образовању“ који се развија са циљем бољег повезивања са образовним установама. Едукативног је карактера и намењена деци предшколског и основношколског узраста која ће имати прилике да преко изложених слика обнове своје знање о годишњим добима и сазнају више о њиховим карактеристикама, симболима, бојама, атмосферским појавама, али и о томе како посматрати и анализирати једно уметничко дело у музејској установи. Припремљен је низ занимљивих питања и других задатака. Изложба је погодна за одржавање школских часова из предмета „свет око нас“, „ликовна култура“, „грађанско васпитање“, „српски језик“, „географија” и других, јер се могу обрађивати теме из школског програма везане за природу, годишња доба, ликовно изражавање, географске карактеристике пејзажа, флору на нашем подручју, креативно писање и слично, нагласила је Божовић.
„МОЈ ПЛИШАНИ ЉУБИМАЦ НА ИЗЛОЖБИ“
– Када је реч о повезивању са школама, изложба је намењена деци од првог до шестог разреда. Школе су обавештене и очекујемо много посета. Позив је упућен и предшколским установама. Да би предшколцима био додатно занимљив долазак код нас, њихове посете смо симболично посветили Светском дану плишаних играчака, који се обележава 28. октобра и назвали га „Мој плишани љубимац на изложби“. Малишани са собом треба да понесу своју омиљену плишану играчку – најавила је Драгана Божовић.
Иначе, пројекат је слојевит, односно, прошао је неколико фаза. Прво је током 2022. године почетак сваког годишњег доба обележен представљањем слика на фејсбук и инстраграм профилу Галерије.
– У 2024. смо објавили публикацију „Све боје године“ у оквиру едиције „Деца и слике“ и нашим пријатељима честитали 2025. годину уз истоимени календар. Сада је пред вама изложба која се „ослања“ на ову књигу. Иако се књиге из едиције „Деца и слике“ обраћају деци, оне су подједнако позив и одраслима да се играју са нама. Поменула бих речи једне маме, која је своју малу четворогодишњу ћерку довела на једну од наших едукативних изложби. Рекла ми је да сваки пут када пролазе поред Галерије, њена ћерка покаже руком зграду и пита: „Кад ћемо опет у ову играоницу?“ Ја ово сматрам великим комплиментом упућеним нашем програму – нагласила је Божовић и позвала родитеље да доведу децу на изложбу, да се заједно играју и уче.
Изложба ће бити отворена до 30. новембра, улаз у ову „играоницу“ је бесплатан, а књига „Све боје године“ може бити занимљив и оригиналан поклон.
Приредила: Н. Р.
ПОВЕЗИВАЊЕ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ
– Едукативни програми у установама културе су важан сегмент делатности зато што доприносе повезивању установе и заједнице, подстичу креативност, али и скрећу пажњу на очување културног наслеђа и уметности уопште. Циљ свих едукативних програма је да едукују, инспиришу и ангажују посетиоце различитог узраста и различитих интересовања. Изложба „Све боје године“ је из сегмента културног наслеђа и програма Галерије „Визуелне уметности у образовању“, који је едукативног карактера и намењен деци предшколског и основношколског узраста. Током трајања изложбе деца и одрасли могу учествовати у радионицама у којима ће истраживати карактеристике годишњих доба кроз занимљиве задатке и разговоре – рекао је, између осталог, Бранко Ћаловић, директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“.