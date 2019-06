TEMPERATURA U BLAGOM PADU

Ujutro još ponegde na jugu i istoku uz umerenu oblačnost lokalni pljusak ili kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana u svim krajevima pretežno sunčano i vetrovito, a dnevna temperatura biće u padu za 5 do 7 stepeni u odnosu na četvrtak. Vetar umeren severni i severozapadni, u Banatu, na istoku i u brdsko-planinskim predelima i jak. Najniža temperatura od 16 do 23, najviša od 26 na zapadu do 31 stepen.

U subotu pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severni, na istoku povremeno jak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 25 do 29 stepeni.

Drugog dana vikenda pretežno sunčano. Vetar slab promenljiv. Minimalna temperatura od 10 do 17, a maksimalna od 26 do 31 stepen.

U ponedeljak pretežno sunčano. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 20, najviša od 33 do 36 stepeni.

U utorak sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 35 do 38 stepeni.

U sredu i četvrtak pretežno sunčano uz pad dnevne temperature za oko 5 stepeni, a samo se u brdsko-planinskim predelima posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Zatim ponovo pretežno sunčano u svim predelima i toplije.

Izvor; Agencija MNA