TODOROVIĆ NAJAVIO KANDIDATURU ZA NOVI MANDAT

Imam energije, snage i želje da ovu strast prenesem i na naredni mandat i da pokušam da građanima Čačka obezbedim, koliko je to moguće, bolji i kvalitetniji život, izjavio je u intervjuu novinskoj agenciji MNA gradonačelnik Milun Todorović, koji je na taj način nagovestio kandidovanje za predstojeće lokalne izbore.

Todorović je rekao da je u proteklih godinu dana dosta toga urađeno, najavio je realizaciju brojnih projekata i u 2020. godini, dodajući i da su kompanije “Forverk“ i “Eldizi“ dobili upotrebnu dozvolu za izgrađene objekte.

– Tri i po godine sam u politici i zaista sam shvatio ovaj posao veoma ozboljno. On je veoma odgovoran, ozbiljan, nosi puno izazova, ali je i lep sa jedne strane. Nisam bio svetan koliko izazova će doneti u mom životu i radu. Dolazim iz privatne firme gde sam radio 24 godine, ali sam se trudio da sve što sam postigao i dostigao sa svojim saradnicima prenesem u ovu kancelariju – istakao je Todorović.

Želim da budemo, kaže on, efikasniji, brži, uvek na usluzi građanima, da pomognemo velikim sistemima poput Fabrike reznog alata, “Slobode“, Tehničko remontnog zavoda, dodajući da su oni okosnice razvoja Čačka, kao i privatni sektor.

– Mislim da smo napravili dobre temelje i da možemo još da napredujemo, sa ovakvim investicijama državnim i našim i tom sinergijom, Čačak ima budućnost i možemo stvoriti još bolje uslove za život građana – naglasio je Todorović.

Prema njegovim rečima, 2019. godina bilo je veoma uspešna i puna izazova, ističući velike kapitalne projekte poput završetka deonice auto-puta Beograd-Čačak, nastavka gradnje deonice “Miloša Velikog” ka Požegi, početak radova na gradnji Moravskog koridora, kao i početak rada aerodroma “Morava”.

Čačak će narednih godina postati treće saobraćajno čvorište u Srbiji, posle Beograda i Niša, kaže Todorović, dodajući da će biti rasterećena i obilaznica oko grada kojom za 24 sata prođe oko 16.000 vozila.

– Hitna služba će za kratko vreme moći da preveze pacijente do Kliničkog centra Srbije ili Vojnomedicinske akedemije, zdravlje ljudi je na prvom mestu. Ali, auto-put otvara mogućnost i za nove investicije, niko neće da investira ako nema infrastrukturu – rekao je on.

Todorović ističe i važnost rekonstrukcije Barske pruge u naredne dve godine, koja će omogućiti brže putovanje na određene destinacije.

– To je nešto što je država obećala i uradila pre nekoliko godina i to otvara ogromne mogućnosti – istakao je Todroović.

Krajem 2019. godine “Forverk“ i “Eldizi“ su dobili upotrebnu dozvolu za izgrađenjih 43.000 kvadratnih metara u industrijskoj zoni u Preljini.

– Već 105 ljudi radi, očekujemo da će ih u 2020. biti znatno više. Sve je urađeno po svim evropskim standardima, ali se nadam da će biti i plate blizu evropskih standarda. “Viland elektrik“ se stacionirao na lokaciji nekadašnjeg “Cera“, već je oko 110 radnika, a i tu očekujemo mnogo više zaposlenih – izjavio je Todorović.

Podseća da su izmeštanjem Biblioteke iz Doma kulture stvoreni uslovi za otvaranje Startap centra, a najavljuje i preseljenje Naučno tehnološkog parka na nekadašnju lokaciju Cer.

– Vlada je obezbedila 330.000.000 dinara za pribavljanje u državnu svojinu lokacije u “Ceru“, to je oko 5.500 kvadrata. Otvara se mogućnost da 25. februara država preuzme u vlasništvo rekonstruisanu, kompletno opremljenu proizvodnu halu, ali otvara se i mogućnost za nova zapošljavanja i dolazak novih investitora – objasnio je Todorović.

Ističe da se razvija industrijska zona u Konjevićima gde su smešteni domaći privrednici.

– Posebno me raduje proširenje kapaciteta domaćih privrednika. Na desetine dozvola smo izdali domaćim preduzetnicima i privrednicima da proširuju svoje kapacitete. Ljudi šire od 2.000 do 7.000 kvadrata novih proizvodnih i uslužnih pogona – naveo je on.

Todorović je podsetio da je pre tri godine na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje bilo 10.480 nezaposlenih, a da ih je danas nešto manje od 5.800.

Prema njegovim rečima, u 2019. godini su realizovani brojni projekti kako na gradskom tako i na seoskom području.

Gradili su se i rekonstruisali putevi i ulice, do nekih sela stigla je rzavska voda, skupštinska sala dobila je novi izgled, Biblioteka je u novim prostorijama, formirano je Gradsko pozorište…

Najavljuje završetak projekata koji su započeti u protekloj godini.

– Ono što nas očekuje jeste velika rekonstrukcija Opšte bolnice na 32.000 metara kvadratnih, a zatim i nabavka opreme. U međuvremenu, ubeđen sam da ćemo nabaviti i magnetnu rezonancu koja je neophodna, ali ćemo graditi i nove objekte poput Doma zdravlja u Ljubiću, preko puta Pošte. Očekujemo pomoć od Vlade Srbije. Rekonstruisaće se i ostali domovi zdravlja, ambulante i Medicina rada – naglasio je Todorović.

Grad će, kaže on, nastaviti da ulaže u zaštitu životne sredine, kao što je to činio i prethodne godine.

– Više od 1.000 stabala je zasađeno, dobijena su sredstva za rekultivaciju deponije Prelići, a gradiće se i fabrike za prečišćvanaje otpadnih voda što je ogromna investicija i za to očekujemo donaciju sa strane – rekao je Todorović.

Kada je reč o zgradi u Župana Stracimira u kojoj su smeštene prostorije Kulturno umetničkog društva Abrašević, a koja je restitucijom pripala Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Todorović kaže da će to društvo ostati gde je i sada.

– KUD Abrašević postoji 114 godina i hiljade mladih ljudi je prošlo kroz društvo. Sa rukovodstvom KUD-a sam više puta razgovarao, oni ostaju na tom prostoru, samo ćemo videti u kom obimu i formatu. Imamo dobru saradnju sa Eparhijom žičkom i nadam se da ćemo svi zajedno naći dobro rešenje – zaključio je Todorović.

Izvor. MNA