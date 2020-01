TODOROVIĆ: NEĆE BITI PROBLEMA U FUNKCIONISANJU JAVNOG PREVOZA U GRADU, USKORO NOVA VOZILA „AUTOPREVOZA“ I ZA ČAČAK

„Autoprevoz“ koji obavlja uslugu javnog prevoza u Čačku, od 1. januara tu uslugu obavlja i u Kraljevu, za koje namene je vozni park obnovio sa šest novih vozila. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović rekao je da je u proteklom periodu dobijao pritužbe građana i predsednika mesnih zajednica da na nekim linijama u prigradskim naseljima nisu saobraćali autobusi.



-Da podsetim, Grad Čačak i „Autoprevoz“ imju potpisan ugovor o javnom prevozu, dakle njihova obaveza je da za te linije i u tačno definisano vreme moraju da vrše prevoz- naglasio je Todorović. On je rekao da je nakon primedbi građana i predsednika mesnih zajednica imao sastanak sa direktorkom „Autoprevoza“, koja je rekla da neće biti problema u funkcionisanju javnog prevoza u Čačku, kao i da će vozni park za naš grad takođe biti obnovljen.

-Tačno je da su oni nabavili šest novih autobusa za javni prevoz u Kraljevu, dobili su taj posao na tenderu i normalno je da osavremene vozni park. Direktorka me ubedila da nova vozila ne ugrožavaju javni prveoz u gradu Čačku, ali me je takođe uverila da će do kraja meseca ili najkasnije početkom februara stići nova vozila i za Čačak – rekao je gradonačelnik.

I. M.