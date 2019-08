TODOROVIĆ ODGOVARA NA OPTUŽBE SAVEZA ZA SRBIJU

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović oglasio se saopštenjem za javnost povodom zahteva čačanske organizacije Saveza za Srbiju da podnese ostavku zbog situacije u FK Borac i zagađenja Zapadne Morave.

Saopštenje prenosimo u celosti:

Očigledno uplašen činjenicom da Dverima izmiču pozicije u Savezu za Srbiju, s obzirom na to da njihove predstavnike niko nije pozvao na sastanak vlasti i opozicije koji je održan na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, „lider“ te stranke Boško Obradović odlučio je da se vrati u „bazu“, u grad Čačak, gde je pre desetak godina pod okriljem Nove Srbije počela njegova karijera bibliotekara, TV lica na lokalnoj televiziji, pravoslavnog teoretičara i na kraju političara.

Uzdrmane Dveri sada bi da nastave politički rat na lokalu, ali na po njih najlagodniji način. Želeli bi da preuzmu vlast bez izbora. Ja to razumem imajući u vidu u kakvom se rasulu nalazi odbor Obradovićeve stranke u Čačku, koji iz dana u dan ostaje bez članova, od kojih neki imaju odborničke mandate. Znaju da, ako se budu oslanjali na poverenje građana, do toliko željenih fotelja i funkcija nikada neće doći.

Lično nemam nikakav problem da se povučem sa pozicije gradonačelnika, ali to ću učiniti tek kada opozicija bude imala podršku građana, odnosno dovoljan broj odbornika za moju smenu u skupštini grada. Na to me obavezuju odgovornost koju imam prema građanima koji su glasali za politiku Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, kao i rezultati koje smo ostvarili u prethodne tri godine. Bio bih neozbiljan čovek kada bih se osvrtao na svaki šarlatanski zahtev Dveri i tužnih ostataka Demokratske stranke.

Međutim, sigurno bih se zapitao da li sam na pravom mestu ako bi kao Boška Obradovića počeli da me napuštaju najbliži saradnici, oni u Beogradu, ali i oni u Čačku. U tom slučaju nema sumnje da bih otišao i ja i tu je veika razlika izmedju Obradovića i mene. Sa njim su ostali samo oni koji se nadaju da bi mogli nešto da ušićare ili se ogrebu o neku Đilasovu apanažu.

U nedostatku valjanih činjenica i nemogućnosti da argumentovano ospore rezultate koje vlast u Srbiji i Čačku ostvaruje iz godine u godinu, Dveri ogrnute u plašt nečega što se zove Savez za Srbiju, pokušavaju da fabrikuju afere.

Kao što se aktuelna gradska vlast nikada nije kitila uspesima KK Borac, atletskih klubova Sloboda i ČAAK, karate kluba Borac.., tako ne može biti odgovorna za ono što se u ovom trenutku dešava u FK Borac. Sve ingerencije koje je imala, lokalna samouprava je i preduzela, ali su finansijski problemi bili nepremostiva prepreka da FSS omogući čačanskom klubu registraiciju novih igrača i takmičenje u Prvoj igi Srbije.

Kada je reč o zagađenju Zapadne Morave i Lupnjače, Obradović se po dobro oprobanom metodu služi zamenama teza, jer sam jasno rekao da je kompanija „Sloboda“ odgovorna za ispuštanje štetnih materija prošle subote, ali da i dalje nemamo dokaz ko je zagađivač čačanskih reka u prethodnih nekoliko meseci. To treba da ispitaju inspekcijske službe koje nisu u nadležnosti grada. Za razliku od opozicije, nikada nisam i neću optuživati bilo koga bez dokaza.

Na svu sreću, ogromna većina gradjana vidi koliko je u gradu i okolini uradjeno od juna 2016. godine do danas. Zgrada Gradske biblioteke, dve industrijske zone, kilometri novih puteva, novo ruho ulice Vesleina Milekića, skori završetak Ulice 10, rekonstrukcija strogog centra grada, rekonstrukcija atletske staze… Sve to i još mnogo toga može videti svaki stanovnik grada Čačka.

Doveli smo svetske gigante poput „Forverka“, „Eldizija“, „Vilanda“, „Pašala“, a na putu su novi strani investitori. Stvorili smo uslove da brojne čačanske firme prošire svoje kapacitete, jer za to postoji potreba. Benefiti od otvaranja novih radnih mesta tek će biti vidiljivi. Sve ovo znak je da je Čačak u prethodne tri godine dobio novi zamah i novo lice.

I to je tek mali deo onoga što nas čeka u narednom četvorogodišnjem mandatu koji ćemo otpočeti sredinom naredne godine.

Zato me ne interesuju prazne priče, već samo dela.

Milun Todorović, gradonačelnik Čačka i član predsedništva SNS