Јуче су у Породилишту чачанске Болнице рођена ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВЈЧИЦА.
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U NOVOM IZDANJU „ČAČANSKOG GLASA“ ČITAJTE…
U NOVOM IZDANJU „ČAČANSKOG GLASA“ ČITAJTE: -DVE INTENZIVNE EPIDEMIJE U ČAČKU I GORNJEM MILANOVCU – KAPACITETI U ČAČANSKOJ BOLNICI GOTOVO POPUNJENI JAVNI POZIV ZA PODSTICAJE U PROIZVODNJI ALKOHOLNIH PIĆA – DRŽAVNA PODRŠKA I DO 15,5 MILIONA DINARA BRAT I SESTRA ODRŽALI LEKCIJU HUMANOSTI – KUĆA PRODATA ZA 8.000 DOLARA OSTAJE ANIKI GRAD IZ UGLA MLADOG […]
Posao za vas!!!
ПОСЛОДАВАЦ: „BALCAN EURORACKS“ DOO АДРЕСА: Булевар ослободилаца 120, Чачак Телефон: 032/5374-339 Лице за контакт: Весна Поповић Назив посла: МЕТАЛОФАРБАР Број тражених извршилаца: 2 (два) Опис посла: фарбање металних контејнера Образовање: без обзира на занимање Радно искуство: пожељно радно исксутво на наведеним пословима Врста запослења: одређено време Место рада: Чачак Трајање конкурса: 12. 7. […]
Razonoda za decu
Ča Glas