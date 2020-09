TRI SATA MUZIKE UZ ŽUBOR MORAVE

AKUSTIČNO VEČE JOVANE PAŠAJLIĆ I ALEKSE BROĆIĆA NA GRADSKOJ PLAŽI

Muzika se razleže moravskom dolinom gotovo svake večeri. Doziva, oplemenjuje, podseća na leto i vreme za odmor i opuštanje. Akustično veče, najavljeno za petak, 28. avgust, u kome su nastupili dvoje mladih, Čačanka Jovana Pašajlić i Aleksa Broćić iz Guče, skrenulo je na sebe pažnju i kvalitetnim programom. Svojim suptilnim glasovima i odabranim repertoarom podigli su atmosferu i ispunili je romantikom i pozitivnom energijom, onom, koju inače, emituje i sama reka u toplim letnjim večerima.

Gradska plaža kraj Morave, delom urbanizovana i uređena, oduvek stecište brojnih Čačana i njihovih porodica, postala je ovog leta još posećenija. Dok su jedni svakodnevno, gotovo, kampovali u delu ispred brane sa potpuno prirodnim ambijentom i prilazom reci, veliki broj sugrađana je svoje jutarnje kafe i večernje izlaske vezivao za onaj novi, uređeniji deo, uzvodno od same brane. Sviđalo se nekom ili ne, naš bivši kolega, koji skoro dve decenije živi u SAD, tokom nedavnog boravka u rodnom gradu, nije krio oduševljenje onim što je video, uz priznanje da takav ambijent kraj reke nemaju čak ni mnogi američki gradovi. I ushićeno je tom prilikom konstatovao da konačno nema dilemu gde da izvede prijatelje kada mu dođu u posetu… Naravno, u tu priču se uklapaju i mladi muzičari Jovana i Aleksa, jer su na najlepši način postali njen deo. Oboje imaju 20 godina, kolege su i dele zajedničku ljubav prema muzici.

-Nastupala sam pred brojnom publikom na Gradskoj plaži Morava sa svojim prijateljem i kolegom Aleksom. To nam je prvi zajednički nastup pred toliko ljudi. Sa 20 godina, nama je to preveliki uspeh, ali naravno, cilj je biti što bolji i što uspešniji. Nastup je trajao više od tri sata. Na repertoaru su nam bile pesme koje se, inače, pevaju u kafićima, s tim što smo nas dvoje ubacili malo nove, savremenije pesme i otpevali ih na naš način. Pevali smo stari ex yu rok i balade popularnih pevača. Reakcija publike je bila divna, kao i naknadna podrška preko društvenih mreža. Svi prijatelji su bili ponosni na nas, a može se reći da je meni ovo i bio jedan od snova – priča Jovana Pašajlić.

Muzikom je počela da se bavi u osnovnoj školi i to onda kada je dobila svoju prvu gitaru.

-Samouka sam i sve što me zanimalo, uspela sam da pronađem na internetu, ili da se posavetujem sa prijateljima. Za period od tri, četiri meseca, naučila sam osnovne stvari i nakon toga bilo je sve stvar vežbe i želje za sviranjem. Godinama nadograđujem svoje znanje. U međuvremenu sam naučila da sviram i klavir. Povezala sam ta dva instrumenta i napravila perfektan spoj.

Jovana studira turizam u Beogradu. To je, kaže, oblast u kojoj se pronašla i kojom želi da se bavi, ali ističe da je muzika njena prva ljubav.

-Smatram da treba biti obrazovan i elokventan. Cilj mi je da završim studije i da mi to bude posao u životu, ali naravno, želim i muzikom da se bavim pored toga. Još od malih nogu sam bila vrckasta devojčica koja samo pevuši. Imam to u sebi, to je ljubav prema muzici. Pevati i nastupati, to meni predstavlja zadovoljstvo, tako da ne smatram to poslom – priča Jovana.

Oduvek je, navodi, pevala samo za svoju dušu i retko delila snimke na društvenim mrežama.

– Otkako sam počela da objavljujem svoje obrade pesama, stvorile su se mogućnosti da se predstavim u pravom smislu i na najbolji način. Ipak, pre objave prvog svog snimka, nisam puno očekivala, pa sam bila izuzetno iznenađena što je dosta ljudi čulo za mene. Počela sam sve češće da objavljujem i uverila sam se i da su mnogi zavoleli baš taj moj način pevanja i taj način donošenja emocija kroz pesmu. Pesme donosim kroz neki svoj flah u glasu. Emotivno, onako kako ih doživljavam – priča ova talentovana devojka.

Jovana veruje u sebe, u to da će još napredovati u muzici, da se neće zaustaviti u snimanju…

– Želim da što više ljudi čuje za mene i da im dočaram svoje glasovne sposobnosti. Izuzetno sam zadovoljna svojim dosadašnjim uspehom. Aleksa već dugo nastupa i osetio je publiku, zna kako treba raditi taj posao. Meni je ovo bio prvi nastup i ponosna sam na sebe i na nas kako smo se snašli – govori Jovana u svoje i u ime svog kolege.

Stigla je i podrška iz raznih delova Srbije i zemalja, ne samo iz regiona. Zadovoljna je kaže, pre svega komentarima, a i brojem pregleda koje postiže na društvenim mrežama. Pregleda, koji su u digitalnoj eri postali nekakva nova “mera vrednosti”. Mladim ljudima koji se bave javnim poslom, posebno muziko, to nešto znači.

– Snimci dostižu i do deset hiljada pregleda, a nekad i više. Verujem da će se jednog dana broj pregleda znatno uvećati, jer je muzika ta koja me ispunjava, a ovo je divan način da to iskažem –kaže za “Glas” jedan nežan, Jovanin glas, za koji ćemo sigurno još čuti i u njemu uživati. Za početak, na našoj lepoj Gradskoj plaži…

Z. L. S.