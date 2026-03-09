ТРИЈУМФ У БЕЧУ

Zbog povratka ljudi sa letovanja i nepoštovanja mera u nekim situacijama kod nas, za dve nedelje se može ocekivati porast broja obolelih od korona virusa. Ovo je izjavio epidemiolog i član Kriznog štaba, profesor dr Branislav Tiodorović. On je rekao za „Politiku“ da je odlazak na more bio rizik koji nije preoporučivao, ali da su […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

