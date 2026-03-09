ТРИЈУМФ У БЕЧУ

ЧАЧАНСКЕ БАЛЕРИНЕ ОСВОЈИЛЕ „ГРАН ПРИ“ НА ПРЕСТИЖНОМ ФЕСТИВАЛУ
На Интернационалном плесном фестивалу Vienna Fest Info Dance, одржаном 28. фебруара, у Бечу, међу 1.500 такмичара из 12 европских земаља, Уметничко-балетски студио „Адађо АС“ из Чачк издвојио се као апсолутни победник вечери.
На фестивалу су учествовали плесачи из Румуније, Србије, Хрватске, Словачке, Немачке, Холандије, Молдавије, Украјине, Чешке, Шпаније, Аустрије и Мађарске, а конкуренција је била изузетно јака. Током целодневног програма, који се одвијао на две бине, изведена је чак 291 кореографија. Стручни жири је одабрао 15 најбољих које су се поново представиле публици и жирију на Гала вечери, где је одлучивано о престижној „Гран При“ награди за најбољу кореографију фестивала. И управо ту, у великом финалу, догодио се тренутак за памћење.
Студио „Адађо АС“ освојио је чак седам првих места у својим категоријама, а у Гала шоу пласирао се са две кореографије. Круна вечери била је „Гран При“ награда – 1.000 евра и велики пехар – коју је освојила кореографија „One More Click“, у извођењу јуниорске групе из Чачка. Додатни понос стигао је кроз признање за најбољи соло наступ – титулу „Best Solo“ и новчану награду од 100 евра освојила је талентована Мина Аћимовић за кореографију „Between Beats“, док је публику освојила и у класичном балету са варијацијом „La La Land“. Публика у Бечу имала је прилику да види следеће првонаграђене кореографије студија „Адађо АС“: „Unapologetically“ – сениори, савремена игра; „Until Love Stopped Us“ – јуниори, формација, савремена игра; „One More Click“ – јуниори, група, савремена игра; „Empty Place“ – јуниори, формација, open категорија; „Breaking Expectations“ – Лена Аћимовић, јуниор, соло, савремена игра; „Between Beats“ – Мина Аћимовић, children, соло, савремена игра и „Las La Land“ – Мина Аћимовић, класичан балет.
Посебно треба нагласити да су солисти имали најјачу конкуренцију управо у категорији савремене игре. Лена Аћимовић се, у конкуренцији од 13 изузетних солиста, пласирала у полуфинале, а затим освојила прво место у категорији јуниора, потврдивши свој технички квалитет и сценску зрелост. Мина Аћимовић је, са својом савременом кореографијом, у конкуренцији од девет солиста освојила прво место са изузетно високим бројем бодова, остављајући снажан утисак на стручни жири. Све кореографије потписују наставница класичног балета и кореограф Снежана Аћимовић и асистент Лена Аћимовић, чији рад, дисциплина и уметничка визија стоје иза овог изузетног успеха.
Оно што је посебно одушевило међународни жири јесте висок ниво техничке припремљености младих балерина, прецизност покрета и јасноћа линије, али и снажан уметнички израз. Ученице су показале зрелост на сцени, сигурност и самопоуздање. Поред технике и добре кореографије, управо психичка припремљеност и унутрашња стабилност дали су њиховим наступима посебну тежину.
Чланови жирија су се посебно захвалили кореографу, истакавши да је импресивно што се у Србији ради савремени балет на тако високом нивоу, са темама које задиру у дубину бића младог човека, дотичу емоције, идентитет, унутрашње борбе и одрастање. Таква уметничка храброст препозната је и награђена на европској сцени.
Посебно треба истаћи да чланице студија „Адађо АС“, поред рада на савременим кореографијама, похађају и Балетску школу „Лујо Давичо“, где се додатно усавршавају у класи наставнице Снежане Аћимовић. Управо та комбинација класичне балетске основе и савременог израза донела им је препознатљив квалитет на међународној сцени.
Поред такмичарског дела, балерине су имале прилику да уживају и у културним знаменитостима аустријске престонице, посетивши чувене дворце Шенбрун, Белведере и Лихтејнштајн, употпунивши своје путовање искуством које ће дуго памтити.
„Гран При“ у Бечу није само награда за једну кореографију. То је победа упорности над препрекама, рада над неправдом и уметности над околностима. Овим тријумфом студио „Адађо АС“ наставља импресиван низ успеха, јер је у последње три године освојио главне награде на великим такмичењима, а ово је већ четврти фестивал на којем студио добија престижни „Гран При“.
Чачак данас има разлог за понос – јер су његове балерине освојиле Европу.
Текст и фотографије: Снежана Аћимовић и тим балетског студија