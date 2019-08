U “BIP“-U SE NE ZADOVOLJAVAJU POSTIGNUTIM

Fudbalski klub “BIP“ je više od decenije sinonim za dobar rad sa mlađim selekcijama. Podatak da je tridesetak fudbalera poniklih na igralištu kraj “Sladare“ u sastavima mnogih naših, a i evropskih klubova, kao i da je desetak trenera zanat “peklo“ upravo u ovom klubu, sasvim je dovoljan pokazatelj sa kakvom ozbiljnošću se ovde radi. Međutim, niko se sa time ne zadovoljava i potrebno je stalno “podizati lestvicu“, postavljati nove ciljeve i tražiti nove izazove kako bi klub napredovao. Rukovodstvo kluba, na čijem je čelu agilni predsednik Nenad Stanković, krenulo je u ambiciozni program pokretanja fudbalske akademije, a jedan od prvih koraka je i pojačavanje stručnog rada. Na današnjoj konfernciji za novinare, održanoj na terenu “BIP“-a, predstavljeni su novi treneri Mirko Radovanović i Ivan Đoković, dok je Milutin Marušić promovisan u direktora mlađih selekcija.

-Mi smo uradili projekat fudbalske akademije u pravom smislu te reči, jer se ona često pogrešno upotrebljava i svaki rad sa mlađima se naziva akademijom. Želimo de je uradimo po svetskim standardima. To podrazumeva obezbeđivanje stipendija za najdarovitije, omogućavanje boravka i ishrane na samom igralištu i da im kvalitetnim radom omogućimo fudbalsko, i ne samo fudbalsko, sazrevanje. Ovim projektom se obezbeđuje i stabilno finansiranje kluba i akademije. Imamo ciljeve i viziju, a postavljena je i strategija kako to ostvariti. Osnov svega su novi pristupi trenažnom procesu, mendžmentu, planiranju karijera fudbalera i marketingu. Očekujem da ćemo u periodu od četiri do osam godina uspeti da ovu ideju sprovedemo u delo – rekao je predsednik kluba Nenad Stanković, nagoveštavajući i ulazak u upravljačke strukture novih ljudi sa jasnom vizijom i izuzetnom energijom, jer je, po njegovim rečima, ovom timu posle 12 godina nerekidnog rada potrebna “sveža krv“, koja će napraviti iskorak napred kako bi klub postao poznat ne samo na lokalnom već i na nivou čitave zemlje.

Nenad Stanković

Saradanja sa fudbalskom školom “Kinder“, koja traje već dve godine, je opravdala očekivanja, a u “BIP“-u očekuju da im se priključe i druge škole, kako bi se proširila fudbalska baza iz koje bi mogli da se izdignu oni najtalentovaniji i najuporniji.

Milutin Marušić

-Dolaskom ove dvojice trenera mi smo dobili prvenstveno dva dobra čoveka, vrsne profesionalce, koji bi u narednih par godina mogli da naprave dobre rezultate i predviđam da će im trenerske karijere biti uspešnije od igračkih. U svakom slučaju, očekuje nas veliki rad koji mora da da još bolje rezlutate od onih ostvarenih u prethodnom periodu, jer uvek treba gledati unapred i stalno se usvršavati – rekao je Milutin Marušić, direktor mlađih selekcija iz koga se nalazi 19 godina igračkog i 27 godina trenerskog staža.

Mirko Radovanović

Mirko Radovanović se na početku svog izlaganja osvrnuo na aktuelni fudbalski trenutak rečima da je fudbal mnogo devalvirao i da danas deca nemaju detinjstvo, jer im se od starta nameću borbe za pehare i medalje što ima negativan uticaj na njihovo sazrevanje, a o tome kako dalje kaže:

-Mi treba da uložimo ogroman rad da bi čačanski fudbal podigli na viši nivo i kako bi decu mogli da izvedemo na jedan pravi put. Osnovna strategija je kontinuitet u radu, od polaznika fudbalske škole preko petlića i pionira do takmičarskih selekcija. Cilj je jasan. Napraviti mlade fudbalere koji će moći da grade uspešne karijere u jakim fudbalskim klubovima i moći da odgovore zahtevima probirljivog fudbalskog tržišta.

U klubu najavljuju dolaske poznatih fudbalskih stručnjaka, koji će trenerima “BIP“-a prenositi delić svojih fudbalskih iskustava, a najmlađima ukazivato na to šta sve treba da urade kako bi se domogli najbleštavijih svetala fudbalske pozornice.

V. D.