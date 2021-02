U Čačku vakcinisano više od 18 hiljada ljudi

Do sada je u Moravičkom okrugu bar jednu vakcinu primilo oko 34 hiljade građana. Revakcinisano ih je oko 15.000.

Samo u Čačku, vakcinisano je više od 18 hiljada ljudi. Prvu dozu primilo je 10.000 sugrađana.

– Imamo rusku, kinesku, američku „Fajzer“ i britansku „AstraZenika“ vakcinu. Vakcinišemo u Plavoj hali, Domu kulture, u mesnim zajednicama Kej i Ključ u Balkanskoj ulici. Pre podne, od 8 do 15 časova je revakcinacija, a posle podne vakcinacija prvom dozom – navodi dr Aleksandar Pajović, direktor Doma zdravlja Čačak. On tvrdi i da do sada nije bilo neželjenih efekata. Kako napominje, sve vakcine su apsolutno bezbedne.