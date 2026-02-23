У ЧЕТВРТАК „ИНДЕКС 2026“

Туристичка организација Чачка већ осамнаест година настоји да ученицима који завршавају средњу школу и желе да наставе даље школовање, омогући што стручнији, квалитетнији и лакши избор, односно опредељење за будуће занимање.
У холовима Културног центра Чачак, 26. фебруара Туристичка организација, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја – Школска управа Чачак, чачанским средњим школама, Националном службом запошљавања – филијала Чачак, организоваће презентацију универзитета, факултета, академија и високих школа Србије под називом « ИНДЕКС 2026».
Презентација почиње у 11 и траје до 16 часова. Позване су све средње школе из Моравичког округа, а пријављен је велики број високошколских установа.
Свечано отварање је у 11, 30 часова.