У ЧЕТВРТАК „ИНДЕКС 2026“

Туристичка организација Чачка већ осамнаест  година  настоји да ученицима који завршавају средњу школу и желе да наставе даље школовање, омогући што стручнији, квалитетнији и лакши избор, односно опредељење за будуће занимање.

У холовима Културног центра Чачак, 26. фебруара Туристичка организација, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја – Школска управа Чачак, чачанским средњим школама, Националном службом запошљавања – филијала Чачак, организоваће презентацију универзитета, факултета, академија и високих школа Србије под називом « ИНДЕКС 2026».

Презентација почиње у 11 и траје до 16 часова. Позване су све средње школе  из Моравичког округа, а пријављен је велики број високошколских установа.
Свечано отварање је у 11, 30 часова.

Краткотрајно освежење у петак, па поново врели дани

ИЗВОР: РТС Све дужи врели таласи, током лета 30 до 50 тропских дана Прошла недеља била је најтоплија од када се мери температура, саопштила је Светска метеоролошка организација. Тај тренд ће се наставити и наредних година, због измењених климатских услова, каже Горан Михајловић из РХМЗ-а. Током лета се очекује 30 до 50 тропских дана и […]
СОЧ ОД ПОНЕДЕЉКА У ПОТПУНОЈ ОБУСТАВИ РАДА

Чланови Синдиката образовања Чачак данас на Градском одбору донели су одлуку да од понедељка, 20. јануара, ступе у потпуну обуставу рада до испуњења својих захтева. – Од понедељка смо у потпуној обустави рада. Синдикат образовања Чачак био је против потписивања Споразума са Владом Србије јер сматра да захтеви који су испуњени не унапређују наш положај. […]
Oblačno i hladno

Oblačno i hladno, na jugu i jugoistoku moguć slab sneg Ujutru mestimično slab mraz i magla, na jugu i jugoistoku ponegde i slab sneg. Tokom dana oblačno i hladno, od sredine dana u Timočkoj Krajini delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni .Jutarnja temperatura od -3 do 1, najviša dnevna od 1 do 6 stepeni. […]

