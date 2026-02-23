ДИЈАНА РАНЧИЋ – ИЗРАДА ДОМАЋИХ САПУНА, МНОГО ВИШЕ ОД ХОБИЈА

Тражећи решење за здравствене проблеме старије ћерке Саре, Дијана Ранчић је пронашла своје садашње занимање. Није то планирала ова тридесетосмогодишња Чачанка, али, као што се то у животу често догађа, коцкице су се саме слагале. Пре осам година завршила је курс за ручну израду сапуна на Хемијском факултету. Тако је корак по корак кренула, а временом је допуњавала своје знање, пре свега, кроз искуство. Нису јој мањкале упорност, прецизност и радозналост, особине које су, показало се, најбитније да направи квалитетан производ. Данас, у својој малој кућној „лабораторији“, поред сапуна, пре свега, за суву и осетљиву кожу, израђује шумеће купке за стопала, шећерни пилинг за кожу, грожђане масти…
Дијана је завршила правно-биротехичку школу, али никада није радила у струци. Удала се за Мирка и родила две девојчице, Сару и две године млађу Ђурђу. Никада, ни у машти, није помислила да ће мирисни и за кожу благотворни сапуни постати много више од хобија. Главни „кривац“ за кућну радионицу је Сара, која је, прича Дијана, имала од рођења проблем са екцемима. Временом, проблем је постајао све већи због сталне терапије кортикостероидима.
– Дошли смо у зачаран круг, када ни то више није помагало. Сари је дијагностикован синдром TSW. Чак је било питање да ли ће уопште кренути у школу, јер јој је лице било такво да су нас у болници питали да ли је доживела пожар! Буквално, није могла да трепне, јер су јој били захваћени и капци! Морали смо да променимо много тога, од навика до козметике. Почела сам да истражујем по интернету и решила да одем на курс код професора Зорана Вујчића, који је разбио многе моје заблуде о препаратима за кожу. Што сам више откривала, постајало ми је све занимљивије и лакше да добијем квалитетан производ – прича Дијана.
Прво је добар ефекат својих рукотворина видела на себи, супругу и млађој ћерки. Тек онда су укључили и Сару и резултати су били задивљујући.
Осмех задовољства на Дијанином лицу говори колико ужива у томе што ради. Пред њом гомила бочица – мирисне и нежне ноте лимунове траве, лаванде, љубичица, ружа, јасмина, цимета, менте, пачулија, па и кафе и капућина, а посебно су занимљиве комбинације са етеричним уљима аниса, цвета памука, купине, поморанџе, чајног дрвета… Свако ово уље има одређену особину, каже она. Постојана су уља лимунове траве, пачулија и чајног дрвета. Мента хлади кожу, а лаванда опушта. Сапуни са пачулијем и лавандом су најтраженији, а и Дијанин је фаворит. За блазаме користи друга уља.
Детаљно нам објашњава поступак који користи у изради домаћих сапуна. Каустична сода, вода, разне врсте уља, од рицинусовог до кокосовог, на крају и етерична уља мирисних нота – основ су целог поступка. Могу се додати и минерални пигменти који су безбедни за употребу. Поступак „сазревања“ смесе у калупу траје око 12 сати. Након тога сапун може да се сече…
– Наше баке су слично правиле сапуне. Али, оне нису мариле за меру, а прецизан однос компонената је најважнији. Ништа не сме да буде вишак да би се добио производ који није кварљив, који је постојан и одговарајући за кожу. Сваки део поступка је важан и захтева стрпљење. Ови производи нису лек, али чисте, хране и негују кожу. Сапуни које правим су без конзерванса, који је главни узрочник проблема коже. Уз то, много дуже трају од индустријских – наглашава Дијана.
Када је први пут своје производе понудила на Сајму рукотворина у Чачку, видела је да има интересовања, а убрзо је добила и добре повратне реакције. Њене производе користе и неки козметички салони, пре свега, шумеће купке за стопала. Могу се видети и наручити преко фејсбук и инстаграм странице: @dr_sapuni.
Куповни, индустријски сапуни и купке су у кући Ранчића већ одавно пали у заборав. Сара, због које је Дијана све покренула, прошле године уписала је фармацеутски смер у Медицинској школи. И она ће, сигурно, донети нове идеје. Дијанина жеља је да почне да прави и путере за тело, који захтевају посебну технологију. Волела би да за своју производњу добије сертификат старих заната. Недавно је држала и радионице за основце у Вичи, Горачићима и Жаочанима. Деца су, прича, била веома радознала, а одушевљење је било обострано. Нада се да ће бити још сличних радионица.
Весна Тртовић
Фото: В. Т. и фејсбук страница dr_sapuni
ВАЖАН ЈЕ КВАЛИТЕТ, А НЕ САМО ЦЕНА
Последњих година повећао се број оних који ручно израђују домаће сапуне и купке. Дијана каже да је конкуренција добра и да свако има свој начин рада и сопствени пут до успеха. Порасло је и интересовање купаца за домаће производе. Много више људи води бригу да то што користи буде квалитетно, а не само јефтино, каже она. Да би заокружила производњу, Дијана је прошла обуку за маркетинг и калиграфију.
„ДЕСА“ – ПЕРЕ СВЕ, ОСИМ ОБРАЗА
Прави и сапун за чишћење флека. Посебно је поносна на овај производ, који је назвала „Деса“, како се звала њена бака, која је од почетка подржавала и веровала у њу. У шали Дијана каже да је мото њених сапуна да перу све, осим образа! Тврди да је њена „Деса“ моћна и за флеке од кајсије, ајвара, разних уља, па и оне тврдокорне…