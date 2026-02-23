ПОЛИЦИЈА
Hronika

Ухапшен осумњичени за разбојништво и више других дела, за још једном особом се трага

G. D. Komentara (0)

С А О П Ш Т Е Њ Е Министарства унутрашњих послова

Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку ухапсили су М. Ђ. (1989) из овог града, због постојања основа сумње да је извршио кривична дела разбојништво, недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и угрожавање сигурности.


Сумња се да су М. Ђ. и још једна особа, за којом полиција интензивно трага, 21. фебруара, провалили у кућу у којој су затекли двадесетдвогодишњег мушкарца којем су задали више удараца, а потом из куће узели новац и побегли.


Полиција је недалеко одатле у возилу којим је управљао М. Ђ. пронашла ловачку пушку „кратеж“ и девет комада муниције, за које није имао дозволу.


По налогу надлежног тужилаштва у Чачку, М. Ђ. је одређено задржавање до 48 часова у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву.

Slične Vesti

полиција
Hronika

Осумњичен за тешку крађу у Горњем Милановцу

vladecaglas

Извор: Пу Чачак Припадници Министарства унутрашњих послова у Горњем Милановцу, интезивним радом, расветлили су кривично дело тешка крађа и у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом у овом граду, ухапсили суграђанина Д. А. (1985), због постојања основа сумње да је извршио наведено кривично дело. Он се сумњичи да је, крајем јануара ове године, неопажено, кроз балконска […]
Hronika

ИЗБИО ПОЖАР НА КИОСКУ БРЗЕ ХРАНЕ

Z. Ј.

Данас у јутарњим часовима догодио се пожар на киоску брзе хране у центру града. У пожару нико није повређен, а на објекту је причињена већа материјална штета. Према речима очевидаца, пожар се проширио великом брзином. На лице места одмах је стигла ватрогасно-спасилачка екипа, која је брзо локалозовала пожар. Тачан узрок избијања пожара још увек није […]
Hronika Ivanjica

Пао са моста и настрадао

Z. Ј.

Четрдесетдеветогодишњи Верољуб М. је јуче око 17 часова пао са пешачког моста код пијаце и изгубио живот. Иако је вдостај Моравице низак, када су дошле екипе Хитне помоћи, ватрогасци и полиција, он је још био жив. Али је након покушаја реанимације у Дому здравља подлегао повредама. Још се не знају разлози пада. Како наводе становници […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.