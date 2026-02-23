Ухапшен осумњичени за разбојништво и више других дела, за још једном особом се трага

С А О П Ш Т Е Њ Е Министарства унутрашњих послова
Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку ухапсили су М. Ђ. (1989) из овог града, због постојања основа сумње да је извршио кривична дела разбојништво, недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и угрожавање сигурности.
Сумња се да су М. Ђ. и још једна особа, за којом полиција интензивно трага, 21. фебруара, провалили у кућу у којој су затекли двадесетдвогодишњег мушкарца којем су задали више удараца, а потом из куће узели новац и побегли.
Полиција је недалеко одатле у возилу којим је управљао М. Ђ. пронашла ловачку пушку „кратеж“ и девет комада муниције, за које није имао дозволу.
По налогу надлежног тужилаштва у Чачку, М. Ђ. је одређено задржавање до 48 часова у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву.