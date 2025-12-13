Ivanjica

У ГИМНАЗИЈИ ПРИПРЕМE ЗА ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР

Припрема ученика 8. разреда, будућих гимназијалаца друштвено-језичког смера, за полагање завршног испита из српског језика и књижевности почела је 3. децембра и одржаваће се сваке среде од 14 до 15 часова.

Током припремног периода, кроз интерактиван приступ садржајима, биће обухваћени сви наставни садржаји који су неопходни за полагање теста на малој матури (граматика, лексика, народни и књижевни језик, књижевност, писано изражавање и вештина читања и разумевања прочитаног). Ученике очекује иновативан приступ кроз радионичарски рад, посете установама културе, игровне активности, вршњачко учење. Наставу реализују наставнице српског језика и књижевности: Биљана Ајдачић, Ана Роговић и Мирослава Новаковић.

По речима директора Душка Парезановића, на основу интересовања ученика исказаних у анкети по основним школама, нови смер ће бити уведен наредне године. Планиран је упис једног одељења од 28 ученика.

БРОНЗА ЗА МИХАИЛА ВАСОВИЋА

На Првенству Србије у стрељаштву „Б“ и „Ц“ програм, одржаном у Нишу, члан СД „Бошко Петровић“ Михаило Васовић је освојио бронзану медаљу у јуниорској конкуренцији. Уз Михаила, првог дана такмичења Ена Бегановић је заузела осмо место појединачно и као екипа јуниорке су биле осме. Сутрадан у пионирској конкуренцији у „Б“ програму Михаило је освојио шесто […]
„Још увек сањам“, изложба Весне Петровић у Ивањици

КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШЕ ПИСМО ДЕДА МРАЗУ

Дом културе Ивањица и организатори Новогодишњег хуманитарног базара расписали су  конкурс за најлепше писмо Деда Мразу под називом „Моја новогодишња жеља“, који траје до 20. децембра. Аутори најуспешнијих ће добити вредне награде. Право учешћа имају ученици свих разреда основних школа. Радови ће бити разматрани у две категорије, од првог до четвртог и од петог до […]

