У ГИМНАЗИЈИ ПРИПРЕМE ЗА ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР

Припрема ученика 8. разреда, будућих гимназијалаца друштвено-језичког смера, за полагање завршног испита из српског језика и књижевности почела је 3. децембра и одржаваће се сваке среде од 14 до 15 часова.
Током припремног периода, кроз интерактиван приступ садржајима, биће обухваћени сви наставни садржаји који су неопходни за полагање теста на малој матури (граматика, лексика, народни и књижевни језик, књижевност, писано изражавање и вештина читања и разумевања прочитаног). Ученике очекује иновативан приступ кроз радионичарски рад, посете установама културе, игровне активности, вршњачко учење. Наставу реализују наставнице српског језика и књижевности: Биљана Ајдачић, Ана Роговић и Мирослава Новаковић.
По речима директора Душка Парезановића, на основу интересовања ученика исказаних у анкети по основним школама, нови смер ће бити уведен наредне године. Планиран је упис једног одељења од 28 ученика.
Ј.С.