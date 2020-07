U LIDLOVOJ PONUDI PATIKE OD RECIKLIRANOG MATERIJALA

U skladu sa ciljem smanjenja upotrebe plastike i povećanom upotrebom recikliranih materijala, kompanijaLidl Srbija je u svoju kratkotrajnu ponudu uvrstila patikeproizvedene od reciklirane plastike prikupljene na plažama i morskim obalnim područjima. Ove nesvakidašnje patike Lidl brenda Crivit možete pronaći u svim Lidl prodavnicama od četvrtka, 30. jula i u njima napraviti korak ka čistoj budućnosti.

Posebnost i ekološka prihvatljivost ovih patika ogleda se u činjenici da se spoljašnji tekstilni materijal, koji čini oko 20 odsto ukupno upotrebljenog materijala, sastoji od reciklirane plastike.Čak 25 odsto udela recikliranog materijala, koji se koristi zaizradu ovih patika, je zapravo plastika skupljena u prirodi, u blizini okeana, na plažama, obalnim područjima ili dokovima u Kini, a koja bi brzozavršila u vodida nije upotrebljena na ovaj način. Preostalih 75 odsto materijala sesastoji od sakupljenih i recikliranih PET boca kroz redovne tokove.

„Uspešnim korišćenjem reciklirane PET boce u ekološke svrhe nastala je ova visokokvalitetna obuća.Reciklirani materijal je podjednako čvrst, vodootporan i prozračan, pa naši potrošači mogu računati na kvalitet na koji su navikli po Lidl cenama, a ujedno noseći ovakvu obuću doprinose smanjenju zagađenjaprirode, posebno mora i okeana“, istakao je Daniel Petrovečki, direktor Nabavke kompanije Lidl Srbija.

U ponudi su ženske i muške patike u više boja, kao i dečije, a sve ih udobnima činimemorijska pena, koja se optimalno prilagođava stopalu i osigurava udoban osećaj tokom nošenja. Ponuda počinje 30. jula i traje dok traju zalihe.

Crivit patike od reciklirane plastike samo su jedna u nizu Lidlovih društveno odgovornih inicijativa za implementaciju „REset Plastic“ strategije, koja je usmerena na pet oblasti delovanja: od izbegavanja upotrebe plastike, recikliranja i uklanjanja iz prirode, do podsticanja ekoloških inovacija i edukacije u ovoj oblasti.Ovom strategijom, kompanija je definisala dva cilja u vezi sa plastičnom ambalažom Lidl brendova koja treba da ispuni do 2025. godine, a to su: smanjenje upotrebe polimernih materijala za 20 odsto, kao i da sva ambalaža privatne robnemarke bude reciklabilna.