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У најновијем броју „Чачанског гласа“

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ОБИЛНЕ КИШЕ ИЗАЗВАЛЕ ПРОБЛЕМЕ И НА ТЕРИТОРИЈИ ЧАЧКА – ШТЕТА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПОВРШИНАМА И ПУТЕВИМА,

ПРОХОДНИ СВИ ПУТНИ ПРАВЦИ – ЗИМСКА СЛУЖБА СПРЕМНА И ЗА НОВЕ СНЕЖНЕ ПАДАВИНЕ

ПОРОДИЦА ГЛИГИЋ, НАЈПОЗНАТИЈИ ПРОИЗВОЂАЧИ КАЛА И ЛИЗИЈАНТУСА У НАШЕМ КРАЈУ – ЕГЗОТИЧНО ЦВЕЋЕ ИЗ ВАПЕ

ДР ДАРКО ТАНАСКОВИЋ “О СМИСЛУ СВЕТОСАВСКОГ ЗАВЕТА ДАНАС” – СВЕТОСАВЉЕ – СРПСКО ПРАВОСЛАВЉЕ

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ПРОСЛАВИО 170. РОЂЕНДАН СА ПЕСНИКОМ МАТИЈОМ БЕЋКОВИЋЕМ – МАТИЈИНИ СТИХОВИ “КРАЉЕВСКОМ ГРАДУ” НА ДАР!

КОЛЕКЦИЈА КАО ОГЛЕДАЛОНОВА ЗНАМЕНИТОСТ У ОВЧАР БАЊИ – МУРАЛ СЛОБОДАНА БОБИЈА МИЛОВАНОВИЋА – СНАГА И ПОСТОЈАНОСТ ПОПУТ КАБЛАРСКЕ СТЕНЕ

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Nikolini potreban slušni aparat

Z. Ј.

Bebi Nikolini Đukić iz Rajca kraj Čačka potreban aparat za sluh kako bi mogla da nauči da govori! Osmomesečna Nikolina Đukić iz Rajca kraj Čačka od rođenja ne može da čuje. Da bi Nikolina mogla da nauči da govori potrebno je nabaviti aparat za sluh BAHA SOFT BAND ili slušni aparat ugrađen na rajf za […]
Aktuelno Društvo

КРВ СЕ ВИШЕ НЕ ДАЈЕ У СЛУЖБИ ТРАНСФУЗИЈЕ, ВЕЋ УТОРКОМ У ДОМУ КУЛТУРЕ (ВИДЕО)

I. М.

Имплементацијом  новог Закона о трансфузијској медицини који је усклађен са законодавством Европске уније, и прошле године усвојен у Србији, укинутио је давање крви у трансфузиолошким службама болница. У Чачку, од 22. Маја крв се може дати сваког уторка од 11 до 17 часова у Дому културе, а акције организује Институт за трансфузију крви Србије и […]
Aktuelno

Тражимо посао за вас

I. М.

ПОСЛОДАВАЦ: „АУТО ЧАЧАК ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО АДРЕСА: ЧАЧАК, БРАЋЕ СТАНИЋА БР.45 Телефон: 032/376-223 Лице за контакт: ЉИЉАНА СРНИЋ Назив посла: ЕЛЕКТРОЗАВАРИВАЧ Број тражених извршилаца: 1 (један) Образовање: III степен, електрозаваривач Посебна знања и вештине: атест за електролучно заваривање Радно искуство: 3 године на наведеним пословима Врста запослења: одређено време Место рада: Чачак Трајање конкурса: до 2. […]

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