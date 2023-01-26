У најновијем броју „Чачанског гласа“

ОБИЛНЕ КИШЕ ИЗАЗВАЛЕ ПРОБЛЕМЕ И НА ТЕРИТОРИЈИ ЧАЧКА – ШТЕТА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПОВРШИНАМА И ПУТЕВИМА,
ПРОХОДНИ СВИ ПУТНИ ПРАВЦИ – ЗИМСКА СЛУЖБА СПРЕМНА И ЗА НОВЕ СНЕЖНЕ ПАДАВИНЕ
ПОРОДИЦА ГЛИГИЋ, НАЈПОЗНАТИЈИ ПРОИЗВОЂАЧИ КАЛА И ЛИЗИЈАНТУСА У НАШЕМ КРАЈУ – ЕГЗОТИЧНО ЦВЕЋЕ ИЗ ВАПЕ
ДР ДАРКО ТАНАСКОВИЋ “О СМИСЛУ СВЕТОСАВСКОГ ЗАВЕТА ДАНАС” – СВЕТОСАВЉЕ – СРПСКО ПРАВОСЛАВЉЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ПРОСЛАВИО 170. РОЂЕНДАН СА ПЕСНИКОМ МАТИЈОМ БЕЋКОВИЋЕМ – МАТИЈИНИ СТИХОВИ “КРАЉЕВСКОМ ГРАДУ” НА ДАР!
КОЛЕКЦИЈА КАО ОГЛЕДАЛОНОВА ЗНАМЕНИТОСТ У ОВЧАР БАЊИ – МУРАЛ СЛОБОДАНА БОБИЈА МИЛОВАНОВИЋА – СНАГА И ПОСТОЈАНОСТ ПОПУТ КАБЛАРСКЕ СТЕНЕ