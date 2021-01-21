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U NOVOM BROJU „ČAČANSKOG GLASA“…

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U NOVOM BROJU „ČAČANSKOG GLASA“:

  • POČELA MASOVNA IMUNIZACIJA U ČAČKU – VAKCINACIJA U PLAVOJ HALI, OD DANAS I U DOMU KULTURE
  • BOGOJAVLJENJE: REKA OSVEŠTANA, ALI BEZ ORGANIZOVANOG PLIVANJA
  • ĐACI PONOVO U KLUPAMA: PO MODELU OD SEPTEMBRA
  • Bunkeri iz Drugog svetskog rata u Čačku i okolini – ODOLEVAJU ZUBU VREMENA
  • Vasiljevići, veliki proizvođači iz Mrčajevaca – I ONI SU SPAS ZA SELO
  • Kako je i kada počelo računanje vremena i dočekivanje Nove godine? KALENDARI, NOVE, OBIČAJI
  • LUČANI: Guča dobija luksuzni turistički kompleks – U TOKU PRVA FAZA REKONSTRUKCIJE HOTELA NORDIC
  • IVANJICA: UKINUTA VANREDNA SITUACIJA

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Тражимо посао за Вас

admin

ПОСЛОДАВАЦ: „Les Folies“ ДОО АДРЕСА:  Кнеза Милоша 33, Чачак Телефон: 063/86-520-90 Емаил: kancelarija@brazil.rs Лице за контакт: Кнежевић Јасминка     Назив посла: СЕРВИСЕР ЕЛЕКТРОНИКЕ И РАЧУНАРА Број тражених извршилаца: 10 (десет)   Образовање: од III до VII степена стручне спреме без обзира на занимање Радно искуство: без обзира на радно искуство Посебна знања и вештине: […]
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Oblačno, bez kiše

G. D.

Cela nedelja bez kiše, ali sa malo sunca U Srbiji jutro hladno a tokom dana oblačno vreme bez padavina. Najniža temperatura oko dva stepena, najviša dnevna do 20 stepeni. Meteorolozi narednih dana očekuju uglavnom suvo ali oblačno vreme. Prvi dan nove sedmice u većem delu zemlje biće bez padavina. Slaba kiša moguća je tek ponegde. […]
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ODLOŽENO OTVARANJE AUTOPUTA ČAČAK – BEOGRAD

I. М.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, obišla je danas radove na izgradnji auto-puta na Koridoru 11, i poručila da su joj izvođači radova obećali da će auto-put od Obrenovca do Čačka biti pušten u saobraćaj 15. avgusta. – Nastaviću do samog kraja da pratim sve što se radi i da svakog dana ‘stojim iznad glave’ […]

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