U NOVOM BROJU „ČAČANSKOG GLASA“:
- POČELA MASOVNA IMUNIZACIJA U ČAČKU – VAKCINACIJA U PLAVOJ HALI, OD DANAS I U DOMU KULTURE
- BOGOJAVLJENJE: REKA OSVEŠTANA, ALI BEZ ORGANIZOVANOG PLIVANJA
- ĐACI PONOVO U KLUPAMA: PO MODELU OD SEPTEMBRA
- Bunkeri iz Drugog svetskog rata u Čačku i okolini – ODOLEVAJU ZUBU VREMENA
- Vasiljevići, veliki proizvođači iz Mrčajevaca – I ONI SU SPAS ZA SELO
- Kako je i kada počelo računanje vremena i dočekivanje Nove godine? KALENDARI, NOVE, OBIČAJI
- LUČANI: Guča dobija luksuzni turistički kompleks – U TOKU PRVA FAZA REKONSTRUKCIJE HOTELA NORDIC
- IVANJICA: UKINUTA VANREDNA SITUACIJA