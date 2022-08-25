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У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

N. R. Komentara (0)

Потписани уговори за социјално угрожене породице  – АДЕКВАТНО СТАНОВАЊЕ

НОВИ МЕТРИ АСФАЛТА ЗА ЖИТЕЉЕ МРШИНАЦА

ОБРАЗОВАЊЕ: – ШКОЛСКА ГОДИНА ОД 1. СЕПТЕМБРА У НЕПОСРЕДНОЈ НАСТАВИ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊИМА

ТЕМА: – РОДИТЕЉСКА ПРИПРЕМА ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ ДЕТЕТА

ИНТЕРВЈУ: МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ о реализацији пројекта „Престоница културе“ – НИШТА ВЕЋЕ И ЗНАЧАЈНИЈЕ НИСМО РАДИЛИ… КАД, АКО НЕ САД?

ЧАЧАНИ НА КОСМЕТУ: – НА ИЗВОРИМА ИСТОРИЈЕ И ВЕРЕ

Заслужено сећање  – ЈОСИФ ЋОСИЋ, „СРЦЕ ОД ПАПИРА“

Упркос суши, шљива добро родила  – КАО СТВОРЕНА ЗА РАКИЈУ

БИЦИКЛИЗАМ: ПОЗНАТИ ОСВАЈАЧИ „НАГРАДЕ ЧАЧКА 2022.”

Slične Vesti
Aktuelno Društvo

“БОРАЦ” И “ЖЕЛЕЗНИЧАР” ИГРАЈУ ЗА МИНУ

v. d.

Вечерас ће, почетак у 19:30, првак Кошаркашке лиге Србије и победник Прве Регионалне лиге, у хали КК “Борац”, одиграти хуманитарни меч чији ће приход бити уплаћен у фонд за лечење наше суграђанке Мине Месаровић. Улазнице за овај сусрет коштају 200 динара, а пропуснице и месечне карте неће важити. Ово ће бити прилика да чачански љубитељи […]
Aktuelno Kultura

12. турнеја филмског фестивала „Слободна зона“

admin

И ове године, 5 најбољих филмова са 13. Филмског фестивала Слободна зона, одржаног од 1. до 6. новембра 2017. године у Београду, Новом Саду и Нишу биће приказани и у Чачку, у оквиру Турнеје Слободне зоне, која по 12. пут обилази градове у Србији. Домаћин Турнеје у Чачку је, традиционално, Уметничка галерија “Надежда Петровић“. Филмови […]
Aktuelno Foto-galerija

Почела да ради луткарска радионица

Z. Ј.

У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању почела је да ради луткарска радионица за децу од пет до 12 година. Осим мануелних способности, развијања фине моторике руку, полазници би требало да савладају правилан изговор, понашање на сцени, анимацију, глуму. Производе свога рада користиће и за извођење луткарских представа. Намера је и повезивање градива […]

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