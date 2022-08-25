У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

Потписани уговори за социјално угрожене породице – АДЕКВАТНО СТАНОВАЊЕ
НОВИ МЕТРИ АСФАЛТА ЗА ЖИТЕЉЕ МРШИНАЦА
ОБРАЗОВАЊЕ: – ШКОЛСКА ГОДИНА ОД 1. СЕПТЕМБРА У НЕПОСРЕДНОЈ НАСТАВИ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА БРОЈА УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊИМА
ТЕМА: – РОДИТЕЉСКА ПРИПРЕМА ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ ДЕТЕТА
ИНТЕРВЈУ: МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ о реализацији пројекта „Престоница културе“ – НИШТА ВЕЋЕ И ЗНАЧАЈНИЈЕ НИСМО РАДИЛИ… КАД, АКО НЕ САД?
ЧАЧАНИ НА КОСМЕТУ: – НА ИЗВОРИМА ИСТОРИЈЕ И ВЕРЕ
Заслужено сећање – ЈОСИФ ЋОСИЋ, „СРЦЕ ОД ПАПИРА“
Упркос суши, шљива добро родила – КАО СТВОРЕНА ЗА РАКИЈУ
БИЦИКЛИЗАМ: ПОЗНАТИ ОСВАЈАЧИ „НАГРАДЕ ЧАЧКА 2022.”