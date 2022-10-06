У НОВОМ ИЗДАЊУ ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА:
„АУТОЧАЧЧАК“ СВЕЧАНО ПРОСЛАВИО ДВА ЈУБИЛЕЈА
ЗА 30 УСПЕШНИХ ГОДИНА, ХВАЛА СВИМА!
ГРЧКИ МАНАСТИР СВЕТЕ ЛИДИЈЕ КОД АСПРОВАЛТЕ
МИСИЈА ДОБРОЧИНСТВА И ПЛЕМЕНИТОСТИ
БРАНКИЦА ЈАНКОВИЋ, ПОВЕРЕНЦИЈА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
КЉУЧ ЈЕ У РУШЕЊУ ПРЕДРАСУДА И ПОДРШЦИ ЗАЈЕДНИЦИ
ЧАЧАК НА МЕ\УНАРОДНОМ САЈМУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОТВАРАЊЕ НОВИХ ЕКОЛОШКИХ ФРОНТОВА
ОТВОРЕН 31. МЕМОРИЈАЛ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ
АКЦЕНАТ НА ИЗВОЂАЧКИМ УМЕТНОСТИМА
УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА:
НЕОПХОДНА ВЕЋА ПОМОЋ ДРЖАВЕ