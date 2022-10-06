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У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“…

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У НОВОМ ИЗДАЊУ ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА:

„АУТОЧАЧЧАК“ СВЕЧАНО ПРОСЛАВИО ДВА ЈУБИЛЕЈА

ЗА 30 УСПЕШНИХ ГОДИНА, ХВАЛА СВИМА!

ГРЧКИ МАНАСТИР СВЕТЕ ЛИДИЈЕ КОД АСПРОВАЛТЕ

МИСИЈА ДОБРОЧИНСТВА И ПЛЕМЕНИТОСТИ

БРАНКИЦА ЈАНКОВИЋ, ПОВЕРЕНЦИЈА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

КЉУЧ ЈЕ У РУШЕЊУ ПРЕДРАСУДА И ПОДРШЦИ ЗАЈЕДНИЦИ

ЧАЧАК НА МЕ\УНАРОДНОМ САЈМУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОТВАРАЊЕ НОВИХ ЕКОЛОШКИХ ФРОНТОВА

ОТВОРЕН 31. МЕМОРИЈАЛ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ

АКЦЕНАТ НА ИЗВОЂАЧКИМ УМЕТНОСТИМА

УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА:

НЕОПХОДНА ВЕЋА ПОМОЋ ДРЖАВЕ

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Потписан уговор о сарадњи између Туристичке организације Чачак и Туристичке заједнице Ријеке

G. D.

ДЕЛЕГАЦИЈА ГРАДА РИЈЕКЕ У ПОСЕТИ ЧАЧКУ Градоначелник Чачка Милун Тодоровић, заједно са сарадницима, јуче је угостио градоначелника Ријеке Марка Филиповића, заменика жупана Приморско горанске жупаније Петра Мамулу, Војкa Оберснелa, председника ТЗ града Ријеке и Петра Шкарпа, директора ТЗ Ријеке. Како је истакао Тодоровић, размењена су и позитивна и негативна искуства са колегама из Републике Хрватске, […]

Малине, фото: Ј. С.
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Рекордно висока цена малине привукла и лопове – полицијска сачекуша за крадљивце у црном БМВ-у

G. D.

ИЗВОР: РTС АУТОР: ПРЕДРАГ СТОЈКОВИЋ Прошле године малина је имала историјски високу откупну цену, али је ове сезоне тај рекорд оборен. То је привукло и лопове који ове године не презају да из малињака, чак и дању, краду гајбице убраног воћа. У ариљском крају град је у значајној мери оштетио малињаке. Због тога је сваки […]
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ЧАЧАНИН МИЛАН МАКОЈЕВИЋ НА СВЕТСКОМ КУПУ У ЛЕДНОМ ПЕЊАЊУ – ЈЕДИНИ ТАКМИЧАР ИЗ СРБИЈЕ

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Милан Макојевић из Овчар Бање, такмичиће се, од 5. до 7. марта, у ледном пењању (dry-tooling) у Кирову у Русији. У том сибирском граду, хиљаду километара од Москве, Макојевић се такмичи у дисциплини тежинско пењање. Велику подршку за своје прво учешће на Светском купу добио је од Планинарског савеза Србије, који финансира све трошкове путовања […]

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