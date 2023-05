У ОМЛАДИНСКОМ КЛУБУ ОДРЖАНЕ ОБУКЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ

Promenljivo vreme do vikenda, potom više sunca IZVOR: RTS Danas u većini mesta suvo, tek ponegde je moguća slaba kratkotrajna kiša, a na visokim planinama provejavaće sneg. Biće toplije, ujutro od 1 do 7, tokom dana od 16 do 20 stepeni. Promenljivo do vikenda, potom više sunca U Beogradu promenljivo oblačno, uz poneku kap kiše. […]

