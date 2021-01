U SUSRET JUBILEJU

RADISAV LUKOVIĆ, DIREKTOR ČAČANSKOG DOMA KULTURE O RADU USTANOVE U PANDEMIJSKIM OKOLNOSTIMA I PROGRAMU ZA 2021.

Dom kulture u Čačku krajem ove godine očekuje i obeležavanje značajnog jubileja, 50 godina postojanja i rada. Minula godina i nepredviđene pandemijske okolnosti odrazile su se na poslovanje i ove ustanove kulture, čija je programska ponuda najvećim delom vezana za masovnu publiku i njene kulturne potrebe. Sudeći po željama naših sugrađana, nedostajale su naročito pozorišne predstave i koncerti svih muzičkih žanrova… O radu u novonastalim okolnostima, planiranom i ostvarenom, prioritetima i novinama koje će biti realizovane u tekućoj godini za „Glas“ govori direktor Doma kulture Radisav Luković.

Pandemija korona virusa odrazila se naročito na realizaciju programa u svim ustanovama kulture. Sumirajte poslovne rezultate u protekloj, po svemu, specifičnoj, godini?

– Potpuno je razumljivo da prethodnu, 2020. godinu, i mi kao i ostale ustanove kulture želimo što pre da zaboravimo, jer smo se u njoj suočili sa krajnje nepredviđenim okolnostima, sa situacijom koju nikada ranije nismo imali, sa nekim potpuno novim problemima i nedoumicama, a samim tim i sa velikim teškoćama da radimo i funkcionišemo na uobičajeni način. Prvi talas pandemije korona virusa je sredinom marta u potpunosti onemogućio realizaciju programskih sadržaja i edukativnih aktivnosti Doma kulture, otkazani su svi programi naše ustanove najavljeni za drugu polovinu ovog meseca, prekinut je rad Baletskog i Likovnog studija, kao i Glumačke radionice. Ali, i u narednom periodu, kako se pandemija širila i, naravno, u skladu sa merama koje je donosila Vlada Srbije i Republički krizni štab, bili smo prinuđeni da obezbedimo samo minimum procesa rada kroz uvođenje obaveznih dežurstava zaposlenih. Važno je napomenuti da je ustanova sve vreme funkcionisala, obezbedili smo maske, dezinfekciona sredstva i preduzeli sve propisane antiepidemiološke zaštitne mere za zaposlene, dok je onima koji se nalaze u kategoriji rizičnih grupa omogućen rad “od kuće“.

Šta je bilo najteže?

– Najteža je, svakako, bila činjenica da u ovom periodu nismo mogli da izađemo u susret svojoj vernoj publici i njihovim kulturnim potrebama, a takva situacija je trajala do juna, kada je “prvi talas“ pademije oslabio i kada su se delimično stekli uslovi za koliko – toliko uobičajeno funkcionisanje Doma kulture.

Kako ste se prilagodili novim uslovima, s obzirom na to da ste ustanova čiji su programi, ponajviše, orijentisani na masovnu publiku?

– To je, istovremeno, bilo praćeno i “relaksiranjem“ mera koje su važile u toku vanrednog stanja, pa je postepeno počelo organizovanje književnih večeri i predavanja, prikazivanje filmskih projekcija, održavanje pozorišnih predstava i koncerata, a nastavljene su i edukativne aktivnosti. S obzirom na to da je u Čačku još uvek bila na snazi vanredna situacija, morali smo da se u organizacionom smislu prilagodimo elementarnim merama zaštite, kako za zaposlene, tako i za publiku. Praktično, to znači da je u velikoj sali obezbeđena propisana fizička distanca od 1,5 metara između posetilaca, jasno su bila obeležena sedišta koja nisu za upotrebu, na ulasku u Dom kulture postojale su dezobarijere i sredstva za dezinfekciju za svakoga ko ulazi u ustanovu, a za sve vreme trajanja bilo kog programa, posetioci su bili obavezni da nose zaštitne maske. Smatram da smo u tom pogledu maksimalno zaštitili i posetioce i zaposlene u Domu kulture.

Pošto spadate u ustanove kulture koje svojom delatnošću ostvaruju i sopstvene prihode, da li su mere izolacije značajno uticale na finansije ove ustanove?

– Ovakvo stanje stvari se neizbežno odrazilo na finansijsko funkcionisanje Doma kulture, pošto su komercijalni programi i pozorišne predstave bili otkazivani, što je svakako umanjilo deo sopstvenih prihoda ustanove. Čak i kada se situacija relativno stabilizovala, primetan je bio pad zainteresovanosti publike za komercijalne programe, ali ne zbog cena ulaznica koje su bile sasvim prihvatljive i prilagođene trenutnim okolnostima, već najvećim delom zbog evidentnog straha i velike konfuzije u vezi sa korona virusom, koja je i te kako bila prisutna kod naših sugrađana.

Da li ste zbog toga propustili i određene investicije u pogledu infrastrukutre ili tehničkog opremanja, šta je trpelo i ostalo za neka bolja vremena?

– Ipak, i pored svega, mere izolacije nisu nas omele da realizujemo bar deo planiranih investicija. U tom smislu, renovirane su i privedene svrsi prostorije gde se nekada nalazio Radio Čačak, što je omogućilo racionalniji i efikasniji fizički raspored zaposlenih, a sa druge strane, nabavljen je i deo planiranih tehničkih sredstava, među kojima izdvajamo kupovinu profesionalne kamere, za koju smo sredstva dobili od fondova Evropske unije. To je, zapravo, bio na neki način “iznuđen“ potez, kojim smo zbog novog naleta korona virusa tokom leta počeli da snimamo programe i emitujemo ih na našem zvaničnom Jutjub kanalu i Fejsbuk stranici, čime smo nadomestili publici nemogućnost da direktno prisustvuje željenim programima.

Poučeni iskustvom iz prethodne godine, kako ste koncipirali program za 2021? Šta su prioriteti?

– Prioriteti za 2021. godinu su nam, između ostalog, i podizanje kvaliteta rada Glumačke radionice Doma kulture. Nakon dve decenije njenog postojanja, uspeli smo ove godine da postignemo dogovor da nam Glumačku radionicu vode dva profesionalna glumca koji su završili Fakultet dramskih umetnosti u Novom Sadu i stalno su zaposleni u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Reč je o mladom glumcu i glumici koji su sa oduševljenjem prihvatili da budu deo tima Doma kulture Čačak. Takođe smo planirali da sa novom predstavom koja će se pripremati tokom ove godine nastupamo, kako u našem gradu, tako i van njega i da konkurišemo na svim takmičenjima koja se budu održavala. Njihovim dolaskom, Glumačka radionica će napokon biti pozicionirana na mesto koje joj zasluženo pripada.

Takođe, nismo zanemarili ni naše starije sugrađane. Svi koji prate rad Doma kulture svedoci su benefita koje je donelo potpisivanje ugovora sa Narodnim pozorištem iz Beograda. U planu je potpisivanje takvih ugovora sa eminentnim ustanovama kulture, kako u našoj zemlji, tako i van granica.

Da li planirate i neke investicije vezano za programe ili u samom objektu?

– U delu tekućeg održavanja objekta i nabavke sredstava za rad, planirana je nabavka tonske opreme, zamena zidnih obloga na Gornjem holu, izrada spoljašnih reklamnih panoa, led ekrani za izloge i još mnogo toga.

Kako ćete obeležiti jubilej?

– Što se tiče priprema za obeležavanje jubileja, 50 godina rada Doma kulture Čačak, o tome ćemo više govoriti u narednom periodu. Posebno bih napomenuo da je, u odnosu na ostale ustanove kulture u gradu, pandemija korona virusa, ipak, najviše uticala na rad Doma kulture, zato što je njegovo funkcionisanje koncipirano upravo na masovnoj publici, pa su se teškoće sa kojima smo se suočavali tokom ove godine, posebno odrazile kod nas. Ipak, smatram da smo uprkos svim nedaćama uspeli da ostvarimo najvažniji cilj, koji već pola veka ima ova ustanova, a to je da zadovoljava najrazličitije kulturne potrebe svojih sugrađana i u svakom smislu višestruko afirmiše kulturu generalno, kao svakako, jedan od najvažnijih segmenata društva.

Zorica Lešović Stanojević