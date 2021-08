U SUSRET PRVOM BROJU NOVINA “PICKWICK PAPER”

JEZIČKA ŠKOLA “BLACKBIRD” U POSETI “ČAČANSKOM GLASU”

Grupa učenika Jezičke škole “Blackbird”, uzrasta od 10 do 15 godina, u okviru letnjeg programa, započela je realizaciju projekta “Pickwick Paper” posetom našoj redakciji. Cilj projekta je da desetak polaznika ove škole napravi novine, koje će predstavljati presek dešavanja u jednoj sedmici, odnosno, događaja od 16. do 20. avgusta. Projekat je osmišljen kao kombinacija jezičkih aktivnosti i istraživanja različitih tema i njihove obrade u obliku novinskih članaka, u realizaciji učenika.

– Projekat “Pickwick Paper” je iz nastavnog ili metodičkog ugla zanimljiv, zato što predstavlja jako dobar primer učenja na osnovu rešavanja zadatka, gde učenici imaju dosta slobode. Sav jezički rad posvećen je realizaciji zadatka, a uloga nastavnika je da daju usmerenje, pomognu oko jezičkih, stilskih i drugih nedoumica. Projekat podrazumeva integrisanje sadržaja novina i jezika. Polaznici su tokom ovih pet dana bili posvećeni izradi članaka, svojih novina, obilazili su različita mesta, obavljali intervjue, obrađivali prikupljene podatke i, sigurno, čitavoj toj produkciji dali svoj pečat, svoje originalno viđenje teme koju su obrađivali. Analizirajući ovaj projekat došli smo do zaključka da su deca uzrasta od 12 do 14 godina sasvim spremna da se uhvate u koštac sa jezičkim sadržajem što se tiče engleskog jezika, jer je reč o učenicima koji mogu samostalno da koriste jezik i da ga uz manju pomoć nastavnika upotrebe u funkciji teme i da to bude jako zanimljivo i autentično. “Pickwick Paper” će ostati kao izdanje broj 1 i kao standard ili referentna tačka za sledeće generacije ili slične projekte – objašnjava vlasnik i direktor Jezičke škole “Blackbird” Ljubomir Vasojević.

Prema njegovim rečima, jako je važno što su polaznici imali priliku da se upoznaju sa timskim radom novinara, da vide šta znači učestvovati u pravljenju jednog izdanja, šta znače rokovi, pisati za nekog ciljnog čitaoca, kako to uraditi, jer to je sve jako interesantno i o tome su razmišljali dok su pravili svoj broj.

– Danas je pisanje kao veština manje prisutno, manje se tome pridaje značaj i manje se deca time bave, nego nekada, a to je posledica različitih stvari, digitalizacije, drugačijeg načina školstva i uopšte života. Ali, činjenica je da su pisanje kao veština i korišćenje jezika u pisanju nešto posebno, što u velikom broju slučajeva pravi razliku između akademskog i korišćenja jezika u svakodnevnom kontekstu. Akademsko korišćenje jezika je jako bitno za mlade ljude, da mogu i sami da napišu, da se izraze, ali i da prepoznaju kvalitetne članke, tekstove. Ne postoji bolji način da se sa tim upoznaju, nego da sami prođu kroz proces stvaranja, da donose odluke, da usmeravaju svoje pisanje, svoj tekst, svoje ideje ka konačnom proizvodu – članku koji će biti objavljen u njihovom listu – naglašava Vasojević.

Direktor očekuje da će se projekat “Pickwick Paper” u buduće dosta koristiti, ne samo u toku leta, nego i u toku školske godine u programima sa učenicima, a možda čak i za razmene sličnih projekata, jer on pruža velike mogućnosti. Na primer, jedna od ideja je razmena između naših, ali i gradova različitih država.

Učenik “Blackbird” škole Janko Joksić pretpostavlja da se većina polaznika prijavila za novinarski projekat da bi isprobali nešto novo i u nadi da će im se to svideti. Za Nataliju Bogdanović ova ideja je svakako probudila istraživački duh što je i cilj projekta. A pošto je reč o polaznicima koji savršeno govore engleski jezik, nastavnice Milica Ilić i Viktorija Urošević nisu imale puno posla u pogledu jezičkih nedoumica, ali su odgovorne za dizajn novina.

Možda za nekoliko godina neko od “malih novinara” postane naš kolega, a u međuvremenu redakcija “Čačanskog glasa” rado će čitati “Pickwick Paper”.

Nela Radičević

DVOSTRUKA SIMBOLIKA

– Hvala redakciji “Čačanskog glasa” što nam je izašla u susret da deca vide i dožive deo novinarske atmosfere. Apsolutno je logično što smo projekat vezali za list “Čačanski glas”, u stvari reč je o dvostrukoj simbolici. S jedne strane, reč je o engleskom jeziku i čitav projekat smo nazvali “Pickwick”, po “Pickwick Paper” i Čarlsu Dikensu, a s druge strane, realizujemo ga u našem gradu, gde je “Čačanski glas”, takođe, velika tradicija. Činjenica je da se danas brzo živi, da se komunikacija ubrzava, da su mediji u ekspanziji, ali zanimljivo je da današnje generacije više znaju šta se dešava u nekim delovima sveta, a ne znaju ili ne poznaju dovoljno dobro lokalne tradicije. Praćenje lokalnih, naših vesti nesumnjivo je jako bitno. Jedan od ciljeva ovog projekta je da polaznici i to dožive na pravi način i shvate koje su sve mogućnosti u novinarstvu i šta znači kad imamo svoje novine koje žive i prate život grada – rekao je Ljubomir Vasojević, direktor škole “Blackbird”.

ORIGINALNOST I MOĆ MAŠTE

“Pickwick Paper” je projekat u okviru “Blackbird” letnje škole koji se prvi put organizuje u ovakvom obliku. Ideja je da se deca podstaknu na nova istraživanja i uplove u sve više zaboravljeni svet novinarstva, kaže Milica Ilić, nastavnica engleskog jezika.

– Nastavljajući tradiciju Čarls Dikensa koji je napisao prve “Pickwick” novine, deca povezuju prošlost sa vremenom u kome žive. Okruženi tehnologijom i opterećeni informacijama sa interneta, polaznici su dobili priliku da napišu svoje novine, gde će se potpuno videti njihova originalnost i moć mašte. Novine će imati 15 strana, na kojima će se naći njihovi tekstovi na engleskom jeziku, kao i fotografije koje su skupljali tokom sedam dana. Oni će istraživati najinteresantnije teme koje su u vezi sa našim gradom. Sport, zanimljiva mesta i istorija našeg grada biće glavni fokus ovih novina. Nadamo se da ćemo probuditi u njima male novinare i neke skrivene delove uma, za koje nisu znali da postoje. Vraćamo se u vreme bez lažnih vesti i informacija i sastavljamo nešto što neće dozvoliti da istraživački duh u deci nestane – naglasila je Milica Ilić, citirajući reči američkog novinara Harija Rizonera: “Journalism is a kind of proffesion, or craft, for people who never wanted to grow up and go out into the real world. (Novinarstvo je vrsta profesije, zanata, za ljude koji nikada nisu želeli da odrastu i otisnu se u stvaran svet.)”