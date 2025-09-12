У УДЕСУ У ЛУЧАНИМА ПОВРЕЂЕНЕ ЧЕТИРИ ОСОБЕ

Vazdušna luka “Morava” u Lađevcima biće najbolji kargo aerodrom u ovom delu Evrope, izjavila je danas u Čačku ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, dodajući da će biti izgrađena pista dužine četiri kilometra. “To će biti najduža pista na Balkanu, upravo zbog velikih aviona. Taj deo naše zemlje jeste najperspektivniji za kargo saobraćaj i […]

