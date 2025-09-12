У УДЕСУ У ЛУЧАНИМА ПОВРЕЂЕНЕ ЧЕТИРИ ОСОБЕ

У саобраћајноj незгоди која се у вечерњим часовима догодила у Лучанима, повређене су четири особе, које су колима Хитне помоћи превезене у чачанску болницу.
– Четири особе примљене су на Ургентно пријемно одељење Опште болнице. Моторцилкиста после одрађене дијагнистике и констатованих тешких телесних повреда у виду прелома рамена примљен је на одељење ортопедије. Други повређени мушкарац, мајка и деветомесецна беба после одрађене дијагнистике и констатованих лаких телесних повреда пуштени на кућно лечење – саопштила је Марија Страњанац, ПР чачанске Опште болнице.
Узроци под којима је дошло до ове саобраћајне незгоде биће познати након полицијске истраге.