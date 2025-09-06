Hronika

У УДЕСУ У ОВЧАР БАЊИ ТЕЖЕ ПОВРЕЂЕН МУШКАРАЦ

Z. Ј. Komentara (0)

Данас, у преподневним часовима у саобраћајноj незгоди која се догодила у Овчарско-кабларској клисури повређен је мотоциклиста. Он је превезен у Општу болницу у Чачку.

– Повређен моторцилкиста у саобраћајном удесу који се догодио у Овчар Бањи примљен је на Ургентно пријемно одељење у тешком опстем стању. После одрађене дијагнистике и констатованих тешких телесних повреда грудног коша примљен у јединицу интензивне неге – саопштила је ПР служба чачанске Опште болнице.

Током увиђаја, на овој деоници пута створиле су се дуге колоне.

Slične Vesti
Hronika

Особа повређена у незгоди синоћ превезена у Београд

Z. Ј.

Синоћ после поноћи догодила се саобраћајна незгода у Булевару војводе Путника у Чачку у којој су учествовали путнички ауто и мотоцикл. – Моторцилкиста повређен у саобраћајном удесу који се догодио синоћ, после пријема у јединицу интензивне неге и констатованих тешких телесних повреда вратне кичме превезен је јутрос у Спинални центар на Бањицу – саопштила је […]
Hronika

ОСУМЊИЧЕН ДА ЈЕ ГАЈИО КАНАБИС НА ИМАЊУ У ОКОЛИНИ ЛУЧАНА

G. D.

С А О П Ш Т Е Њ Е Министарства унутрашњих послова Припадници Министарства унутрашњих послова у Лучанима, у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом, ухапсили су Б. Ј. (1977) из Чачка, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога. Полиција је на имању осумњиченог, у околини […]

најновија вест
Hronika

„Инфраструктура железнице Србије“ o незгоди на пружном прелазу: браници у тренутку преласка били спуштени

G. D.

ИЗВОР: РТС Мотоциклиста је тешко повређен када је, како наводи предузеће „Инфраструкра железнице Србије“, подлетео под воз на пружном прелазу код железничке станице Чачак. Из предузећа наводе да су браници у тренутку преласка били спуштени. Возач мотоцикла је превезен у болницу. У саопштењу се наводи да је у 10.45 сати, у железничкој станици Чачак, на […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.