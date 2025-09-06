У УДЕСУ У ОВЧАР БАЊИ ТЕЖЕ ПОВРЕЂЕН МУШКАРАЦ

Данас, у преподневним часовима у саобраћајноj незгоди која се догодила у Овчарско-кабларској клисури повређен је мотоциклиста. Он је превезен у Општу болницу у Чачку.
– Повређен моторцилкиста у саобраћајном удесу који се догодио у Овчар Бањи примљен је на Ургентно пријемно одељење у тешком опстем стању. После одрађене дијагнистике и констатованих тешких телесних повреда грудног коша примљен у јединицу интензивне неге – саопштила је ПР служба чачанске Опште болнице.
Током увиђаја, на овој деоници пута створиле су се дуге колоне.