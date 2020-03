UČESNICI SVETSKOG PRVENSTVA KOD GRADONAČELNIKA

Čačak – grad košarke, je nešto što je odavno poznato i što se skoro svakodnevno povrđuje. Ovog puta u glavnoj ulozi su košarkaši OŠ “Vuk Karadžić”, koji su prošle godine postali prvaci Srbije i time stekli pravo da na Svetskom prvenstvu osnovnih škola predstavljaju Srbiju. To je bio povod da u sredu, 11. marta, ove sportiste i njihovog trenera prime gradonačelnik Milun Todorović i pomoćnik gradonačelnika Vladan Milić.

– Nadam se da ćete vreme do odlaska na ovo veliko takmičenje iskoristiti na najbolji mogući način, još bolje se pripremiti i tako dostojno predstavljati Čačak i Srbiju. Grad Čačak će i u budućnosti podržavati mlade sportiste i kulturne delatnike, jer su oni najbolji predstavnici našeg grada širom Evrope – rekao je gradonačelnik Milun Todorović, ne propuštajući priliku da čestitita mladim košarkašima, njihovim roditeljima i treneru, kao i svim zaposlenim u OŠ “Vuk Karadžić” na izuzetnom uspehu.

Trener ekipe Srđan Parezanović, nastavnik fizičkog vaspitanja u osnovnim školama “Vuk Karaxić” i “Sveti đakon Avakum” u Trnavi, bio je prijatno iznenađen prikazanim igrama na opštinskom, okružnom i međuokružnom takmičenju gde su njegovi izabranici pokazali apsolutnu dominaciju i bez problema se plasirali na Republičko takmičenje.

– Sa pripremama smo počeli krajem septembra. Imali smo jedan trening nedeljno i tada sam video koliko su talentovani. Posle smo počeli da treniramo dva puta nedeljno. Termine smo usklađivali u zavisnosti od njihovih obaveza, a to je, najčešće, bilo između dve smene. Svi oni treniraju košarku u “Borcu”, “Mladosti” i “Ziceru” i neverovatno su posvećeni ovom sportu. Ne mogu, a da ih ne pohvalim i za ponašanje koje je na svim takmičenjima bilo za primer – izjavio je Parezanović.

Po rečima mladih košarkaša, na završnom turniru, održanom u Karatašu 11. i 12. decembra prošle godine, najteže im je bilo protiv Nišlija, jer su igrani produžeci, i Kosovskomitrovčana, dok finale sa Beograđanima nije bilo toliko uzbudljivo i ostvarena je relativno laka pobeda.

Ovi dečaci su u svojoj sali imali odlične uslove za pripreme, jer je u prethodnom periodu u nju dosta uloženo.

– Uz podršku Ministarstva i Gradske uprave sada imamo solidne uslove za bavljenje sportom u našoj školi. Sala je renovirana pre nekoliko godina. Promenjeni su parket, sistem grejanja, ventilacija, stolarija, osvetljenje. Prošle godine je renovirana jedna svlačionica, a očekujem da u najskorije vreme obnovimo i drugu. Postavljeni su novi koševi, možda najbolji u Čačku – ponosan je na urađeno direktor OŠ “Vuk Karaxić” Milko Ikonić, koji nije propustio priliku da istakne kako se u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Savezom za školski sport u ovoj školi posvećuje izuzetna pažnja negovanju sportskog duha kod svih učenika.

Posle Svetskog prvenstva sledi još jedno značajno takmičenje i prilika za novo dokazivanje ovog tima. U Novom Sadu će od 9. do 16. maja biti održane Olimpijske sportske školske igre.

V. D.

ODLOŽENO SVETSKO PRVENSTVO

Svetsko prvenstvo osnovnih škola je trebalo da bude održano od 15. do 22. marta u Zadru. Zbog situacije sa korona virusom došlo je do odlaganja, pa će borba za titulu svetskog prvaka biti vođena tokom novembra, takođe u Zadru. Iako će svi igrači tada već biti srednjoškolci to neće uticati na sastave timova, jer su ekipe već prijavljene, tako da će u istim sastavima nastupiti u ovom gradu na hrvatskom primorju.