UHAPŠEN PIROMAN IZ POŽEGE

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požegi uhapsili su U.V. (18) iz tog mesta, zbog sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti.

Sumnja se da je on 5. novembra zapalio ceradu „Balon hale“ u Požegi i na taj način izazvao požar, saopšteno je iz Policijske uprave.

Takođe, U.V. se sumnjiči da je naredne noći, sa još jednom osobom za kojom policija intenzivno traga, zapalio drvenu brvnaru sugrađaninu, kao i da je nakon toga izazvao požar u prostorijama jednog preduzeća.

Požare, u kojima nije bilo povređenih, ugasili su vatrogasci.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Požegi. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

Izvor: MNA