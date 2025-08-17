УНОСИТЕ ШТО ВИШЕ ТЕЧНОСТИ, ВОДЕ И СОКОВА ОД СВЕЖЕГ ВОЋА

Према речима др Дејана Филиповића, начелника Службе хитне помоћи чачанског Дома здравља, како би се спречио наставак сунчанице, топлотне исцрпљености и топлотног удара важно је придржавати се препоруке лекара како се заштитити од високих температура, јер оне могу бити озбиљна претња по здравље људи.
– Наша препорука је да грађани избегавају боравак напољу у најтоплијем делу дана, од 10 до 17 часова. Важно је избегавати напоран физички рад за особе које обављају физичке послове, препорука је да их обаве у раним јутарњим сатима од четири до седам сати, касно поподне или током вечери. Радници који раде на отвореном, пре свега, грађевински радници, требало би да чешће праве паузе и да их проводе у хладу – рекао је др Филиповић.
Екстремно високе температуре могу утицати на здравље људи, посебно су осетљиве особе које су лошијег здравља или имају више придружених болести, као и деца.
– На екстремно високе температуре посебно су осетљива деца, бебе од шест месеци до годину дана због неразвијености терморегулационог центра, старије особе, труднице, особе са прекомерном телесном тежином, респираторни, кардиоваскуларни болесници, особе оболеле од дијабетес мелитуса, особе које раде на отвореном, и оне које раде у неадекватно проветреним просторијама. Код хроничних болесника, који болују од хроничне опструктивне болести плућа и астме, могу довести до спазме мишића и погоршања основне болести. Код кардиоваскуларних болесника може доћи до поремећаја срчаног ритма. Болесници који болују од високог крвог притиска морају обратити пажњу, јер се на високим температурама шире крвни судови и терапију онда треба смањити, али не прекидати. Високе температуре доводе до промене вискозитета крви, тако да може доћи до стварања тромба, а самим тим и до можданог или срчаног удара – казао је др Филиповић.
У врелим летњим данима веома је битно придржавати се савета лекара, хранити се здраво и редовно пити преписану терапију. Пожељно је избегавати алкохол, газирана пића, пића са доста кофеина и шећера. Важан је редован унос течности, пре свега, негазиране воде, нискокалоричних пића, млаке супе и чајева, лимунаде, свежих воћних сокова. Старије особе имају слабији осећај жеђи, тако да би требало да уносе течност пре него што осете жеђ. Оброци би требало да буду чешћи и лаганији, да се избегава масна, пржена храна, храна богата протеинима. Најбоља препорука, када је реч о гардероби лагана, широка одећа од природних материјала, светлих боја. Препорука је да се носе качкети и шешири са великим ободом како би се заштитила глава.
ПОВЕЋАН БРОЈ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ЈАВНИМ МЕСТИМА ЗБОГ КОЛАПСА
У најтоплијим данима, у периоду од 11. до 13. августа забележене су до 53 интервенције службе Хитне помоћи.
Како је нагласио др Филиповић, то је уобичајан број интервенција, али је повећан број интервенција на јавним местима због пада притиска, односно колапса насталог услед високих температура.
Републички хидрометеоролошки завод издао је упозорење на високе температуре које ће владати у Србији од 10. до 17. августа. Максималне температуре у већини места у Србији ће се кретати од 34 до 38 степени Целзијуса, док ће понегде прелазити и 40 степени. Овај топлотни талас, метеоролози упозоравају може да потраје много дуже, према неким најавама, чак све до пред сам крај августа.
Виолета Јовичић