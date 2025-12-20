„УПОЗНАЈ МЕ, МОЖДА ПОСТАНЕМО ПРИЈАТЕЉИ“

Zbog izuzetno loših vremenskih prilika, ali i nekoliko masovnih pomora pčela naročito u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, prošla godina završena je sa 40 odsto manje prinosa i gotovo bez bagremovog meda. Iskusni pčelar, koji se ovim poslom bavi već 40 godina Mladen Jovanović, savetuje šta je sada najpotrebnije uraditi u pčelinjacima, sa akcentom na ishranu.

