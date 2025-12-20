„УПОЗНАЈ МЕ, МОЖДА ПОСТАНЕМО ПРИЈАТЕЉИ“

ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ДОБИТНИК „ДЕЦЕМБАРКЕ НАГРАДЕ ГРАДА ЧАЧКА”
Ова порука коју могу прочитати намерни или случајни посетиоци „Зрачка“ заједничка је жеља свих корисника услуга ове установе. Чак и кад не могу да је изговоре, то се види на њиховим лицима. И значи им више од сваке помоћи. За протеклих 12 година попут брижљиво засађеног семена, ова порука је нашла пут до срца суграђана и даје већ своје плодове: разумевање различитости, искрен осмех, благ поглед и све присутнија жеља да се упозна тај њихов „зачарани“ свет. „Децембарска награда Града Чачка” коју је ове године добио Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ је потврда запосленима, корисницима и њиховим породицама да се иде напред. Поводом ове награде разговарали смо са Аном Јаковљевић, директорком Центра „Зрачак“.
Прошло је више од деценије од оснивања, а Ви сте од самог почетка у овој установи. Шта је све постигнуто од почетне идеје до данас?
– „Зрачак“ је почео са радом 2. септембра 2013, као установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју. Отворивши своја врата, „Зрачак“ је постао место подршке, социјализације и бриге за 50 корисника и њихове породице. Нико од нас тада није могао да претпостави да бисмо могли да израстемо у нешто више. Гледајући неке веће градове и ослушкујући потребе локалне заједнице, дошли смо на идеју да проширимо делатност и уведемо нове услуге. Град нас је у томе свесрдно подржао. Искрено, имала сам бојазан да ли ћемо успети. Али, ништа није немогуће када имате циљ и добре сараднике.
Данас ,,Зрачак“ брине о више од 300 корисника. Које услуге сте у међувремену уврстили у делатност?
– Поред нашег првенца, дневног боравка који тренутно има 80 корисника, за 104 корисника пружамо услугу лични пратилац. То је подршка деци са сметњама у развоју која су у васпитно-образовном систему. Услугу помоћ у кући за одрасле и старе добија 95 корисника, о којима брину 22 геронтодомаћице. Треба рећи да је све већа потреба за овом услугом, јер је све више старих који живе сами и о којима нема ко да брине. Такође, слично је и са личним пратиоцима, јер је све више деце са сметњама у развоју, а услугу користе већ од вртићког узраста. Услугу персоналне асистенције тренутно има 22 корисника и намењена је одраслим особама са инвалидитетом које су запослене, укључене у рад удружења, спортских друштава… Најновија је услуга прихватилишта за незбринуте одрасле и старе, за оне којима је ургентно потребан смештај, јер немају адекватне услове за живот. А сваком човеку се може догодити да остане без крова над главом, да нема где. Током ове године имали смо 16 корисника, а тренутно их је троје. За ове кориснике је планирано два стручна радника и пет сарадника.
Колико су родитељи и породице задовољни вашим услугама, да ли имате повратне информације?
– Ми смо и обавезни да радимо проверу задовољства наших корисника. Углавном од њих добијамо задовољавајуће оцене. Родитељима услугe личног пратиоца и дневног боравка много значе, јер помажу породици у целини, да може да има своје слободно време. Уз то им је важно што знају да су им деца на сигурном, да су са својим вршњацима, да имају дневне активности. Корисници посебно воле радионице, нарочито музичке и креативне, а увек се радују изласку и посетама. Недавно смо имали продајну изложбу на тргу, ишли у биоскоп, водимо их често у библиотеку…
Који су били највећи изазови за запослене током протеклих година?
– Велики изазов је представљало увођење нових услуга, јер је то за све нас била новина. Било је потребно прикупити и припремити документацију за лиценцирање услуга, запошљавање кадра. „Зрачак“ има укупно 35 запослених, од чега је 13 стручних радника, остало су стручни сарадници и сарадници.
Услуга дневног боравка доживљава промене самим увођењем нових технологија и третмана. Где је „Зрачак“ у поређењу са другим сличним установама у Србији и региону?
– „Зрачак“ је лепа, добро опремљена установа. На то нас сваки пут подсете наши гости из околних градова, али и они из далека. Када су недавно биле колеге из Хрватске, биле су одушевљене опремљеношћу и бројем стручног кадра! Много тога од савремене технологије обезбедили смо из донација и пројеката. Донедавно смо једини имали сензорну собу, а сада смо опремили и моторичку собу. Користимо интерактивну таблу и под. Нашим корисницима је асистивна технологија од велике помоћи.
Захваљујући „Зрачку“ особе са сметњама у развоју постале су видљивије у граду и заједници. Круг пријатеља је све већи. Да ли се још нешто може учинити на том пољу?
– На самом почетку рада, када смо кориснике водили у кафић, на трг, у градски парк, на лицима људи се видео страх, збуњеност, одбојност… Чак једном приликом у оближњем кафићу замолили су нас да више не долазимо, да се жале гости, јер им је непријатно. То је било пре 12 година. Сада је то друга прича! Када виде наше кориснике на улици, људи их углавном срдачно и са осмехом поздрављају, а често се деси да неки гост плати рачун у кафићу за њих. У овој промени много су нам помогли медији, јер су били ту за све наше активности, али смо се и ми трудили да будемо присутни свуда. Увек се одазивамо на позиве, а радо и примамо госте. Позивамо све који су заинтересовни да дођу код нас, отворени смо за сарадњу. И углавном су позитивне реакције. Ученици Медицинске школе имају праксу код нас, сарађујемо са Економском школом, ОШ „Др Драгиша Мишовић“, недавно смо били у Прељинској школи, добру интеракцију имамо са установама културе, невладиним организацијама, установама социјалне заштите из околних градова, са многим привредницима… „Арена бенд“ су пријатељи „Зрачка“ већ годинама. Наступаће 23. децембра и наши корисници се унапред томе радују. Љубав, разумевања и пажња су обострани! Стални донатор је „BMW мото клуб“ из Београда, међу њима је много Чачана. Већ су нам били ови Деда Мразови. Неке школе се и саме јављају, али мислим да би могла бити и чешћа сарадња. Када је реч о појединцима – некада су осмех и лепа реч довољни. Наши корисници не траже више!
Какви су даљи планови Центра „Зрачак“?
– Наша мисија је да пружамо подршку онима којима је она најпотребнија. У плану имамо увођење још једне услуге, намењене нашим најмлађим суграђанима. У току је израда аката и надам се да ћемо у блиској будућности започети са реализацијом ове услуге. За сада могу рећи да су у питању одређени стручни третмани за децу са развојним сметњама.
Шта за вас значи награда Града Чачка?
– Ово је велико признање за целу установу, нас запослене и наше кориснике, јер је препознат и вреднован значај „Зрачка“. Награда је подстрек, али и обавеза, да радимо још боље и квалитетније, да развијамо нове услуге и стварамо друштво једнаких могућности. Јер снага једног друштва се огледа у бризи о онима којима су помоћ и подршка најпотребнији. Захвални смо Граду Чачку који нас подржава све ове године, пре свега финансијски, као и предлагачу за награду, Савету за унапређење положаја особа са инвалидитетом.
В. Т.
ПРОМОЦИЈА ХУМАНОСТИ
У образложењу предлога за највеће градско признање, наводи се да „Зрачак“ није само установа, већ је и симбол љубави и заједништва, тиха светлост која греје оне којима је најпотребнија. Посебан допринос „Зрачка“ види се у промоцији друштвене одговорности и хуманости, као и у залагању за права и достојанство особа са инвалидитетом. Својим континуираним радом и резултатима установа „Зрачак“ представља пример добре праксе у области социјалне заштите, инклузије и подршке породицама особа са инвалидитетом, чиме значајно доприноси развоју хуманијег и солидарнијег друштва у нашем граду, истакнуто је, поред осталог, у овом образложењу предлагача – Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом.