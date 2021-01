UPRKOS HLADNOM TALASU I SNEŽNIM PADAVINAMA, PROHODNI SVI PUTNI PRAVCI

EKIPE DANONOĆNO NA TERENU, OBEZBEĐENE I DOVOLJNE KOLIČINE SOLI

Poslednjih nekoliko dana zbog loših vremenskih uslova, snežnih padavina i niskih temperatura, na čačanskoj teritoriji saobraćaj je bio usporen, ali bez zastoja i svi putni pravci su bili prohodni, potvrdili su nadležni. Putevi se čiste prema prioritetima, kako na gradskom, tako i na seoskom području, ekipe su danonoćno na terenu, a obezbeđene su i dovoljne količine soli. Iz nadležnih službi apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, koriste zimsku opremu i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Nebojša Jelušić, direktor JP “Gradac”, rekao je za naš list da su zahvaljujući maksimalnom angažovanju mašina i ljudstva javno komunalnih preduzeća “Komunalac”, “Moravac” i “Gradsko zelenilo”, prohodni svi glavni i prioritetni putni pravci, kako na gradskom, tako i na seoskom području.

– Na teritoriji Grada Čačka sva raspoloživa mehanizacija je na terenu, a ekipe javno komunalnih preduzeća maksimalno se angažuju da se saobraćaj na svim putnim pravcima odvija normalno. Inače, zimsko održavanje saobraćajnica, puteva i ulica u lokalnoj nadležnosti svake godine se radi po programu, koji krajem jeseni usvaja Gradska uprava. Naravno, svake godine u program se dodaju nove saobraćajnice, kao što je prošle godine dodata Ulica 10, a ove Ulica 7. Sve saobraćajnice u gradu su rangirane po prioritetima. U prvom prioritetu je 40 saobraćajnica najvažnijih za funkcionisanje grada, u drugom 54 i u trećem prioritetu su 22 ulice. Kada se ove ulice očiste, možemo intervenisati i na ostalim saobraćajnicama, a to su najčešće one koje se nalaze u specifičnim uslovima, kao što su neki veći usponi koji se teško mogu savladati dok se ulice ne očiste. Na seoskom području imamo 49 prioritetnih pravaca, od kojih 30 održava JKP “Gradsko zelenilo”, a ostale pravce JKP “Moravac” u Mrčajevcima. Po istom programu prioriteta postoji dvadesetak trotoara koje održava JKP “Komunalac”, a parkove i Gradski bedem preduzeće “Gradsko zelenilo” – objašnjava direktor Jelušić.

Na osnovu gradske Odluke o komunalnom redu i opštem uređenju normalno funkcionisanje u zimskim uslovima treba da bude osposobljeno za 24 sata nakon prestanka snežne padavine.

– Qudi često zaboravljaju da ne može u svakom trenutku, na svakom mestu biti ekipa sa mehanizacijom. Mora se poštovati organizacija rada. Upravo po prioritetima se postupalo i tokom ove snežne padavine. Kada je počeo da pada sneg u gradu, u subotu uveče, za dva, tri sata je palo oko 20 santimetara snega, odnosno, velika količina za kratak vremenski period. Ekipe su celu noć bile na terenu, posipale so i čistile sneg da bi sve prioritetne saobraćajnice u gradu bile prohodne. Nije bilo problema u funkcionisanju saobraćaja na prioritetnim ulicama. Pored toga, očišćeno je i par saobraćajnica na usponima, ka spomeniku Tanasku Rajiću i na Topalovom brdu – podseća Nebojša Jelušić.

Iako je, prema rečima direktora, na seoskom području bilo problema zbog kvarova na mehanizaciji, ekipe “Gradskog zelenila” i “Moravca” uspele su da u roku od 24 sata očiste puteve koji su u njihovoj nadležnosti:

– Po prijavama građana sa seoskog područja “Gradsko zelenilo” je očistilo još nekoliko putnih pravaca. Na seoskom području ne radimo u noćnim časovima, već u ranim jutarnjim satima i tokom dana, iz bezbednosnih razloga. U noćnim uslovima se događaju nepredviđene situacije, havarije, jer su u selu uži putevi, skromnijih mogućnosti. Naravno, na državnim putevima, odnosno, na magistrali se sneg može čistiti i danju i noću.

Saobraćajnice koje se nalaze u gradu, a poklapaju se sa državnim putevima održava preduzeće “Putevi Srbije”, preko svog izvođača radova.

– To su obilazni put, Ulica Dr Dragiše Mišovića (do “Proletera”), Bulevar oslobođenja (do semafora kod “Partizana”) i Bulevar Tanaska Rajića (do rampe u Ljubiću). Ove saobraćajnice su u državnoj nadležnosti kada je reč o kolovozu, a trotoari su u našoj nadležnosti. Na seoskom području svi kategorisani, odnosno, opštinski i nekategorisani putevi, takođe su u našoj nadležnosti – napominje Nebojša Jelušić.

Preduzeće “Gradac” ima upravljačku funkciju nad saobraćajnicama, odnosno, ulicama i putevima lokalnog značaja. Direktor podseća da je sistem rada preduzeća poslednjih nekoliko godina malo izmenjen zbog zakonskih propisa:

– Ugovore za poslove sklapa Grad kao lokalna zajednica, a priprema ugovora, tenderi, sprovođenje nadzora i realizacija ugovora su obaveza JP “Gradac”. Od pre nekoliko godina i održavanje vodotokova drugog reda je u nadležnosti lokalnih samouprava. Zapadna Morava, Kamenica i Čemernica nisu u našoj ingerenciji. Po istom principu opredeljuju se sredstva u gradskom budžetu, ugovore priprema javno preduzeće, a sklapa Grad Čačak.

Javno preduzeće “Gradac” se bavi i izradom urbanističkih i poslovnih planova, izdavanjem uslova iz svojih nadležnosti za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnog priključka (na sistem atmosferske kanalizacije i ostale), kao i održavanjem javne rasvete.

– Cilj je da preduzeće usmerimo ka što boljoj realizaciji svojih obaveza. U ovom trenutku prioritetan problem je otežan rad u urbanističkoj službi, zbog nedostatka kadrova. Osnovni cilj preduzeća je da osposobi i ojača rad ove službe, a i druge bi trebalo kadrovski poboljšati, prvenstveno mladim kadrovima, s obzirom na to da nam je visoka starosna struktura preduzeća – kaže direktor.

U dogovoru sa Gradom, potencijal “Gradca” biće iskorišćen i za razvoj GIS sistema za našu lokalnu zajednicu. Inače, ovaj projekat je započet pre nekoliko godina, pa prekinut.

– Nastojimo da svoje aktivnosti i potencijale što bolje uskladimo sa potrebama grada. Planiranje izgradnje novih objekata i saobraćajnica je primarna nadležnost Grada. Biće nastavljena izgradnja Ulice 10, a pošto je “Gradac” bio projektant, koordinator izgradnje na potesu od kružnog toka kod Medicine rada, do Ulice Jaše Prodanovića, projektujemo i drugi deo ulice, do Lozničke reke. Na tom potesu se intenzivno rešavaju imovinsko pravni odnosi, sprovedeni su administrativni poslovi parcelacije i definisanja postojećih vlasnika. Nadam se da će i ovaj posao biti uspešno realizovan, kao i deo Ulice 10, koji je urađen prošle godine i pušten u saobraćaj – naglasio je direktor Jelušić.

Nela Radičević

PRVE SNEŽNE PADAVINE SPREMNO DOČEKANE

Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Milana Bojovića, ekipe gradskih javno komunalnih preduzeća “Komunalac”, “Gradsko zelenilo” i “Moravac”, uz koordinaciju i nadzor JP “Gradac”, spremno su dočekale prve snežne padavine i prošlog vikenda započele intenzivno čišćenje gradskih i seoskih puteva i javnih površina:

– Za ove namene, buxetom Grada Čačka planirano je 45 miliona dinara. Obezbeđene su dovoljne količine soli i rizle i spremno čekamo zimu. Pored ovoga, Grad Čačak je opremio raonicima za čišćenje snega sve mesne zajednice na seoskom području i obezbedio sredstva za nabavku goriva, kako bi u saradnji bili očišćeni i sporedni putevi, koji nisu u programu zimskog održavanja puteva.

PRIORITETI

Prioriteti ulica rangiraju saobraćajnice po njihovom značaju za funkcionisanje grada. Prvi prioritet obuhvata ulice u kojima se odvija javni gradski prevoz, koje pokrivaju Bolnicu, Dom zdravlja, benzinske pumpe, vrtiće, škole, veće privredne subjekte, vatrogasnu službu, policiju. Takođe, i gradske “arterije”, kao što su Bulevar Vuka Karaxića, Nemanjina, Dragiše Mišovića, Devet Jugovića, Milenka Nikšića… Po sličnom principu su određeni i prioriteti za letnje održavanje ulica, kada se pažnja posvećuje “krpljenju” rupa, objašnjava direktor Jelušić.

I GRAĐANI ČISTE SNEG

Za čišćenje snega i leda sa trotoara ispred stambenih zgrada individualnog i kolektivnog stanovanja i poslovnih prostorija zaduženi su vlasnici, odnosno, korisnici. Ono što smo ovih dana mogli da vidimo je da građani uglavnom ispunjavaju svoju obavezu uklanjanja snega. Inače, za nepoštovanje ove obaveze predviđene su i novčane kazne.