UPRKOS IZOLACIJI RASLA PRODAJA PROIZVODA SAVREMENE TEHNOLOGIJE

Piše Mina Novaković

Kao učesnici i svedoci novina koje je sa sobom doneo XXI vek, ne možemo dane primetimo vrtoglavi razvoj i promene savremene tehnologije. Koliko god neki od nas mislili da je život bez nje moguć, ona je ipak tu da nas demantuje i naše mišljenje promeni iz korena. Jednostavno rečeno, savremena tehnologija je postala sastavni deo svakog našeg dana, godina, života. Postala je deo nas.

VIDEO IGRICE ILI VIRTUELNI ŽIVOT?



I dok se starije generacije, one koje su svoje detinjstvo provele u jednom drugačijem okruženju, još odupiru snagama savremene tehnologije ne želeći da ona savlada sve pore njihovog života, mlade generacije i novi naraštaji odrastaju rame uz rame sa njom, bez koje, verovatno, ne bismo mogli da zamislimo nijedan sasvim običan dan.

U prethodnim mesecima prisustvovali smo tihom, ali veoma snažnom dolasku globalne pandemije korona virusa koji je sa sobom odneo veliki broj ljudskih života. Kako bismo sačuvali svoje i zdravlje onih koje najviše volimo, jedino rešenje bilo je da ostanemo kod kuće i na taj način budemo heroji našeg doba. Ipak, ostanak kod kuće sa sobom je doneo i veliku količinu slobodnog vremena na koje, usled brzog životnog “tempa” i nismo baš navikli. Upravo u toj tački se rađa jedno veliko pitanje pod nazivom “Na koji način potoršiti vreme?”. Odgovora koje bismo mogli ponuditi bi zaista bilo na pretek, ali naša realnost ogleda se u poslednjim svetskim studijama koje su pokazale da su pripadnici svih starosnih grupa najveću količinu svog vremena proveli na internetu. Kada je reč o mladima uzrasta od 10 do 17 godina, prosečno vreme provedeno na internetu poraslo je za 66 одсто, dok samo igranje video igrica zauzima neverovatnih 75 одсто celokupnog vremena.

Jedna od najpoznatijih japanskih multinacionalnih korporacija, “Sony Corporation”, istakla je da je njen profit od početka pandemije do kraja juna porastao za vrtoglavih 53 procenta. Zarada ove korporacije koja proizvodi veliki broj različitih proizvoda iz sveta savremene tehnologije je prošle godine u ovo vreme iznosila jednu milijardu dolara, dok danas, u istom periodu, iznosi 2,2 milijarde dolara. Prodaja video igrica, konzola, a ponajviše čuvenog PlejStejšna (“PlayStation”), od početka marta rasla je iz dana u dan, uprkos karantinu i kućnoj izolaciji najvećeg dela svetske populacije. Korporacija “Sony” unapredila je svoju “online” prodavnicu i na taj način omogućila ljubiteljima tehnike da svakodnevno uživaju u igranju svojih omiljenih video igrica. Kada je reč o Srbiji i našem gradu Čačku, internet prodaja je takođe odigrala veliku ulogu. Boris Pavlović, menaџer prodaje “Uspon d.o.o.”, ističe da su u vreme korona virusa naši sugrađani ulagali znatno više novca u video igre i konzole nego što je to bio slučaj u istom periodu prethodne godine.

-Zabeležen je veliki skok prodaje video igrica, kako kod nas, tako i u svetu. Ono što je posebno zanimljivo jeste to da kućna izolacija nije sprečila potrošače da dođu do svojih omiljenih video konzola, jer je “web” prodaja odigrala jednu veoma važnu ulogu. Veliki broj ljudi upravo je otkrio sve prednosti internet prodaje koja zapravo i predstvalja jednu novu budućnost koja preti da postane naša svakodnevicа – izjavio je Boris Pavlović.

Dok su određene grane svetske privrede zabeležile ogromne gubitke, čini se da za korporaciju “Sony” nema previše briga. Period za nama obeležila su i brojna nagađanja kako će to izgledati novi PlejStejšn 5 (“PlayStation5”), ali i kakve će biti njegove karakteristike i novine. Ljubitelji savremene tehnologije već mesecima željno iščekuju konačni izlazak na tržište nove verzije najomiljenje svetske konzole. Pripadnici vrha ove korporacije nisu želeli da otkriju previše detalja, ali ono što je do sada poznato, kako je istakao Džim Rajan, predsednik i generalni direktor “Sony Interactive Entertainment-a”, novi plejstejšn bi trebalo da izađe krajem 2020. godine, tačnije pred same novogodišnje praznike. Jedna od najvećih inovacija će biti potpuno novi “džojstik” ili kontroler, koji će ovoga puta omogućiti značajno širi spektar osećaja i bolji doživljaj same igrice. Takođe, novi PlejStejšn 5 će koristiti diskove od 100 GB, kao i novo SSD skladište, koje će omogućiti brže učitavanje igara i potencijalno manje zauzimanje samog prostora. Određeni broj proizvođača video igrica počeo je da dobija prototipe kontrolora kako bi mogli da razviju igre u kojima će nove karakteristike konzole biti na najbolji mogući način iskorišćene. Ono što je posebno zanimljivo jesu nove pogodnosti hardvera poput 3D Audio i 4K Blu-rej plejera, ali i to, kako je istakao sam “Sony”, da će nova konzola biti lansirana i u verziji bez disk čitača u čemu možemo da vidimo odličan odgovor na izazove koje postavlja globalna pandemija korona virusa.

Nešto što možda i najviše zanima ljubitelje video igrica jeste to koju ćemo svotu novca morati da izdvojimo iz svog budžeta kako bismo mogli da uživamo u svim pogodnostima novog PlejStejšna. Vrh korporacije “Sony” nije se u potpunosti oglašavao kada je reč o ceni, i to je nešto što, verovatno, nećemo saznati do samog lansiranja ovog proizvoda na tržište. Ipak, nagađanja svetskih stručnjaka su uvek prisutna, pa tako postoji mišljenje da će dosadašnju cenu od 399 dolara, koliko je koštao PlejStejšn 4 na svom početku, zameniti cena od 499 dolara. Sa druge strane, postoje mišljenja da će se nova, unapređena konzola prodavati ispod svoje cene, jer je svetska pandemija nanela veliku finansijsku štetu bužetima običnih potrošača.

