Uskoro izgradnja kanala Parmenac-Katrga, potpisan ugovor sa izvođačima radova

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović najavio je danas da će uskoro početi izgradnja kanala za navodnjavanje od Parmenca do Katrge. Kako je rekao, 380 hektara zemljišta u Prijevoru i Trbušanima dobiće navodnjavanje, a biće rekonstruisan i vodozahvat u Parmencu. Investicija je vredna 675.000.000 dinara, a novac je obezbeđen iz Abu Dabi fonda. Javni poziv je završen i potpisan je ugovor sa izvođačima radova.

– Ono što je veoma lepo i meni drago je to da će „Morava Čačak“ u konzorcijumu sa „Jedinstvom“ iz Užica biti nosilac radova – rekao je Todorović.

Radiće se kanal od Parmenca do Ljubić keja.

– Naša obaveza je da uradimo i crpnu stanicu na Ljubić keju – rekao je on.

Kako je naglasio, problem je godinama bio i ekološki.

– Kanal je totalno devastiran, svašta se bacalo u njega, a i svi poplavni talasi i bujične vode donosile su svašta u kanal, koji je izazivao velike probleme žiteljima svih ovih mesnih zajednica. I to je velika dobit – rekao je Todorović i naglasio da je najveća to što će poljoprivredni proizvođači u Trbušanima i Prijevoru moći da navodnjavaju svoje zemljište.

Očekuje se ovih dana da izvođači počnu radove, a dve godine je rok za završetak tog dela.

– Želimo da nastavimo i dalje, da uradimo i projekat druge faze. Planskim aktom pre dve godine smo definisali da kanal kroz Sajmište može biti ili otvoren ili zatvoren, što do sada nije bio slučaj. Kada se kanal gradio pre 60 godina, nije bilo kuća. Sada želimo da deo kanala bude zatvoren i kada to završimo, nadamo se da u trećoj fazi radimo projektno-tehničku dokumentaciju od Konjevića do Katrge – istakao je Todorović.

On je rekao da će nakon završetka Moravskog koridora od Preljine do Kraljeva, projektanti sagledati mogućnosti i potrebu za kanalom od Čemernice do Katrge.

I. M.