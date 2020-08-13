U NOVOM BROJU „ČAČANSKOG GLASA“ ČITAJTE:

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– GUČA: BERBA MALINE PRI KRAJU- ODLIČNA CENA, ALI ROD PODBACIO
– NIKOLA DRAGANIĆ, BEOGRAĐANIN U GUČI – SVAKO PRONAĐE SVOJE DRAGAČEVO
– RADE BOGIĆEVIĆ IZ KAČULICA – ČUVA AUTOHOTONE SORTE VOĆA
– STANIĆI IZ DRAGAČEVA – RUKOTVORINE PRODAJU NA ZLATIBORU