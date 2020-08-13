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U NOVOM BROJU „ČAČANSKOG GLASA“ ČITAJTE:

Z. Ј. Komentara (0)

-PREPORUKE ZA NOVU ŠKOLSKU GODINU: PROSVETARIMA DUPLI POSAO?

– INTERVJU: BOŠKO OBRADOVIĆ NAJAVLjUJE…

– PANDEMIJA – NAZIRE LI SE KRAJ?

– STRAH I PANIKA ZBOG PANDEMIJE – KOME SE OBRATITI ZA POMOĆ?

– LjUBAV U DOBA KORONE

– MLADI U SVETU: MARKO TUTUNOVIĆ – UPRKOS SVEMU OSTATI NA PRAVOM PUTU

– GUČA: BERBA MALINE PRI KRAJU- ODLIČNA CENA, ALI ROD PODBACIO

– NIKOLA DRAGANIĆ, BEOGRAĐANIN U GUČI – SVAKO PRONAĐE SVOJE DRAGAČEVO

– RADE BOGIĆEVIĆ IZ KAČULICA – ČUVA AUTOHOTONE SORTE VOĆA

– STANIĆI IZ DRAGAČEVA – RUKOTVORINE PRODAJU NA ZLATIBORU

Slične Vesti
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ČAČANIN PUKOVNIK PROF. DR MIROSLAV VUKOSAVLJEVIĆ NOVI NAČELNIK VMA

G. D.

Naš dragi zemljak, Čačanin, pukovnik profesor dr Miroslav Vukosavljević izabran je danas za načelnika Vojnomedicincke Akademije u Beogradu (VMA). Pukovnik Vukosavljević rođen je 23. aprila 1961. godine. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1987. godine, a specijalizaciju iz oftamologije na Klinici za očne bolesti VMA 1992. godine. Magistirirao je 1994. godine, a doktorirao 1999. godine […]
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KAKO PRAVILNO KORISTITI KLIMA UREĐAJ

I. М.

Kao i svaki drugi tehnički uređaj i klime imaju uputstvo za upotrebu, koje ćemo upotpuniti sa nekoliko korisnih saveta. Pre kupovine klima uređaja, utvrdite veličinu prostora koji nameravate da rashladite, a potom donesite i odluku o jačini klime koja će Vam biti dovoljna za postizanje optimalne temperature. Često se dešava da ljudi uzmu klime veće […]
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Данас топло и ветровито

G. D.

Данас топло и ветровито   Извор: Бета У Србији ће данас бити топло и ветровито, пре подне претежно сунчано уз пролазно умерено наоблачење које ће се током дана и увече проширити на већину крајева, условљавајући понегде краткотрајну кишу, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод. Дуваће умерен и јак ветар. Јутарња темепартура кретаће се од шест до […]

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