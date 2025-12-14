ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

Čačanski doktori sečenjem kolača proslavili su lekarsku slavu uz poštovanje svih epidemioloških mera. Ovogodišnji domaćin slave bila je načelnica Očnog odeljenja oftamolog Slađana Ranitović. Ona je istakla da je ovo slava, ne samo lekara, nego i svih plemenitih ljudi koji su na putu Svetog Kozme i Damjana. Ovo je, kako je naglasila, prilika da se […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

