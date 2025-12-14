ПОНОВО ПОЧИЊЕ СА РАДОМ ЦВЕЋАРА „КАМЕЛИЈА“

JКП „Градско зеленило“ Чачак са задовољством најављује поновно отварање цвећаре „Камелија”. После дугогодишње паузе, „Камелија“ почиње са радом у среду, 17. децембра, од 12 часова на адреси Кужељева 33.
Обновљена и модернизована, цвећара „Камелија“ враћа се у град са освеженим ентеријером и богатом понудом свежег резаног цвећа, собних и баштенских биљака и украсних аранжмана. Поновно отварање „Камелије“ представља важан корак у ревитализацији понуде и доказ посвећености Градског зеленила очувању традиције, али и унапређењу квалитета услуга за све грађане Чачка.
Градско зеленило обавештава грађане да ће цвећара „Нарцис“ наставити са редовним радом као и до сада, укључујући и могућност плаћања погребних услуга, док се у новоотвореној „Камелији“ ова услуга неће обављати. Грађанима је и даље доступна и цвећара „Божур“ на Градском гробљу.
JКП „Градско зеленило“