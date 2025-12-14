Društvo

ПОНОВО ПОЧИЊЕ СА РАДОМ ЦВЕЋАРА „КАМЕЛИЈА“

Z. Ј. Komentara (0)

JКП „Градско зеленило“ Чачак са задовољством најављује поновно отварање цвећаре „Камелија”. После дугогодишње паузе, „Камелија“ почиње са радом у среду, 17. децембра, од 12 часова на адреси Кужељева 33.

Обновљена и модернизована, цвећара „Камелија“ враћа се у град са освеженим ентеријером и богатом понудом свежег резаног цвећа, собних и баштенских биљака и украсних аранжмана. Поновно отварање „Камелије“ представља важан корак у ревитализацији понуде и доказ посвећености Градског зеленила очувању традиције, али и унапређењу квалитета услуга за све грађане Чачка.

Градско зеленило обавештава грађане да ће цвећара „Нарцис“ наставити са редовним радом као и до сада, укључујући и могућност плаћања погребних услуга, док се у новоотвореној „Камелији“ ова услуга неће обављати. Грађанима је и даље доступна и цвећара „Божур“ на Градском гробљу.

JКП „Градско зеленило“

Slične Vesti
Društvo

POLICIJSKI ČAS OD PETKA U 17 DO UTORKA U 5

I. М.

Za vreme uskršnjih praznika policijski čas će trajati od petka u 17:00 do utorka u 05:00 ujutru, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dodajući da će Vlada tokom sutrašnjeg dana usvojiti takvu odluku. Govoreći o saopštenju Sinoda Srpska pravoslavne crkve da se na Uskrs zabrana kretanja ukine u trajanju od pet sati kako bi […]
Društvo

Pokrenut sistem e-vakcina koji prati ceo proces imunizacije i svakog vakcinisanog, objašnjeno kako funkcioniše

I. М.

U Srbiji je pokrenut novi sistem e-vakcina koji će pratiti tok od dolaska svake bočice vakcine, njenog skladištenja do njene upotrebe, ali u kojem će biti podaci o svakom građaninu koji se vakcinisao kako ne bi bilo zloupotrebe, izjavio je danas direktor Kancelarije za IT i javnu upravu Mihailo Jovanović. Kako je objasnio, sistem se […]
Društvo

НА ХУМАНИТАРНОМ БАЗАРУ ЗА ХЕЛЕНУ ПРИКУПЉЕНО ОКО 170.000 ДИНАРА

vesna

Невероватно добар одзив Чачана био је за хуманитарни базар за четворогодишњу Хелену Живковић, који је одржан јуче на градској плажи поред Мораве. Базар су организовале Хеленина мајка Јелена и Гордана Лазаревић, сестра Војке Јевтовић, која и сама води битку са тешком болешћу. За седам, осам сати прикупљено је око 167.000 динара и 70 евра. Војка […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.