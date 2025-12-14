ПОНОВО ПОЧИЊЕ СА РАДОМ ЦВЕЋАРА „КАМЕЛИЈА“

U Srbiji je pokrenut novi sistem e-vakcina koji će pratiti tok od dolaska svake bočice vakcine, njenog skladištenja do njene upotrebe, ali u kojem će biti podaci o svakom građaninu koji se vakcinisao kako ne bi bilo zloupotrebe, izjavio je danas direktor Kancelarije za IT i javnu upravu Mihailo Jovanović. Kako je objasnio, sistem se […]

