НАГРАЂЕН МИЛОЈЕ ОСТОЈИЋ

На 9. конференцији Регије Западна Србија, одржаној од 9. до 11. децембра у Бајиној Башти, маркетинг менаџер ивањичке Туристичке Организације, Милоје Остојић, награђен је за изузетан допринос развоју туризма. Он је један од пет добитника новоустановљеног признања „Туристички врхови Западне Србије“.
Како је образложено, Остојић је ово признање заслужио трудом који је обележио читаву епоху развоја туризма у овом делу Србије, својом визијом, посвећеношћу, упорношћу и континуитетом и допринео развоју бројних пројеката и иницијатива које су унапредиле туристичку понуду не само Ивањице, већ и целе регије.
Захваљујући се на награди, Остојић је истакао да је она потврда заједничког рада и труда свих људи који су учествовали у развоју туризма Западне Србије. Јер, иза овог успеха стоји готово две деценије рада и сарадње са многим људима из туризма и ван њега који су веровали у потенцијал регије. Наглашавајући да су потребне нове снаге за даљи развој, он је рекао да је спреман да подели искуство и помогне својим саветима.
Ј.С.