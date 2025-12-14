НАГРАЂЕН МИЛОЈЕ ОСТОЈИЋ

Кlub malog fudbala „Ivanjica“ je prošlonedeljnom pobedom nad ekipom Nove Pazove obezbedio mesto u prvoligaškom društvu od jeseni. Ivanjičani su, posle nerešenog ishoda (2:2) u regularnom delu, bili bolji u produžecima postigavši dva gola. Ovaj klub je već bio prvoligaš u sezoni 2018/2019. godine. Uz kvalitet, za uspeh je sigurno presudna ljubav prema […]

