УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА И ПОЛОЖАЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

Ja sam ćerka, supruga, majka, snaha, drugarica, komšinica, koleginica. I ja, imam dijagnozu raka dojke. Slučajno, sasvim slučajno otkriven. Ćutao mesecima u najskrivenijem delu dojke, praveći se da je promena pred ciklus, glumeći mastitis, izigravajući benigno tkivo koje ima svaka žena koja je rađala. Vrlo podmukao stil.Magnetna rezonanca je potvrdila sumnje moje doktorke, radiologa, Biljane […]

