УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА И ПОЛОЖАЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

АДАМ ЗИМОЊИЋ, ВЛАСНИК КОМПАНИЈЕ „МАЕСТРАЛ ПЛУС“, НОВИ ПРЕДСЕДНИК ФОРУМА ПРИВРЕДНИКА ЧАЧКА
Недавно, 15. октобра, на 128. редовној седници Скупштине Форума привредника Чачка, донета је одлука о избору новог председника Форума. На место досадашњег председника Скупштине Форума привредника Александра Милојевића, власника фирме „Етитекс“, изабран је Адам Зимоњић, власник компаније „Маестрал плус“. Милојевићу је истекао мандат предвиђен Статутом, па су чланови Скупштине Форума привредника изабрали новог председника, који ће ову функцију обављати у наредне две године.
Форум привредника Чачка је основан 9. маја 2012. године. Реч је о организацији привредника која окупља привредне субјекте са територије града. Оснивачи Форума привредника су четири удружења, „Градац 97“, Удружење послодаваца „Унија Чачак 2000“, Удружење пословних жена „Надежда Петровић“ и Удружење предузетника Чачка, као и придружени чланови, Компанија „Слобода“, „Аутопревоз“ и Природно лечилиште Атомска бања Горња Трепча, подсећа Адам Зимоњић, новоизабрани председник Скупштине Форума привредника.
– Као нови председник Скупштине Форума привредника Чачка, са својим члановима, у наредном двогодишњем периоду залагаћу се за унапређење привредног амбијента и положаја малих и средњих привредних друштава, као и за побољшање законске регулативе која директно „погађа“ сектор привреде. Посебно ћу инсистирати на подизању еколошке свести, јер је здраво пословно окружење неодвојиво од здравог природног окружења, здравог ваздуха и воде. Наше удружење чврсто верује да економска конкурентност и одрживост морају ићи „руку под руку“ са одговорношћу према нашем окружењу и заједници.
Боља организованост привредних субјеката доводи до постизања бољих пословних резултата, а то се не може остварити уколико се активно не укључимо у реорганизацију Привредне коморе, односно, коморе која брине о својим члановима, препознаје проблеме малих и средњих привредних субјеката и у чијој Скупштини седе њихови представници и заступају њихове интересе. Тога, нажалост, до сада није било. Иницираћу сарадњу са локалном заједницом и државним органима у областима где нам се интереси поклапају, како бисмо заједно решавали, не само појединачне изазове наших чланова, већ се активно укључивали и на глобалном нивоу, као партнери у пројектима.
Посебну пажњу посветићу административним препрекама које отежавају рад наших привредних субјеката. Залагаћу се за поједностављење административних процедура, е-Управа, брзе дозволе, као и за смањење парафискалних намета на локалном нивоу – рекао је Зимоњић, изражавајући захвалност Александру Милојевићу на посвећеном и успешном вођењу Форума током претходног мандата.
Према његовим речима, Форум привредника Чачка наставиће да ради у интересу свих чланова, са циљем да подстиче нове инвестиције и развој иновација, јача међусобну сарадњу привредника, учествује у пројектима од локалног и регионалног интереса и указује на системске проблеме и предлаже решења у корист привреде и заједнице. Форум ће наставити да промовише принципе одговорног привредног понашања, одрживог развоја и подршке малим и средњим предузећима, као мотору локалне економије, нагласио је Адам Зимоњић.
Новоизабрани председник Форума привредника завршио је Економски факултет у Крагујевцу. Након завршених студија, одслужио је војни рок у Билећи, у Школи резервних официра, где је стекао прва озбиљнија искуства у организацији, дисциплини и руковођењу, са поносом наглашава Зимоњић. У младости је био активан спортиста, а у зрелим годинама се бавио пчеларством.
Своју професионалну каријеру започео је у Територијалној одбрани Општине Лучани, а потом прелази у Пореску управу у Чачку, где је радио три године, обављајући послове из области финансија, контроле и јавне администрације. Године 1994. започиње рад у приватном сектору и као привредник са дугогодишњим искуством дао је значајан допринос развоју локалне привреде, препознат је као поуздан партнер и иницијатор бројних пословних активности у Чачку и региону. Један је од оснивача и члан Удружења „Унија Чачак 2000“, као и Хора привредника Чачка „Хорум“, чиме потврђује свој друштвени ангажман и посвећеност повезивању локалне пословне заједнице.
За свој дугогодишњи рад добио је више признања и захвалница, који сведоче о његовом доприносу привреди, заједници и развоју предузетништва. Учествовао је у реализацији више међународних и регионалних пројеката.
Н. Р.
Фото: Архива саговорника