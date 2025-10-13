ЗБОГ КОРИШЋЕЊА МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА ТОКОМ ВОЖЊЕ САНКЦИОНИСАНО 3.397 ВОЗАЧА

Припадници саобраћајне полиције, током акције појачане контроле саобраћаја под називом „Фокус на путу“, која је од 6. до 12. октобра, спроведена у 34 европскe државe чланицe организације ROADPOL (европска мрежа саобраћајних полиција), санкционисали су 3.397 возача због непрописног коришћења мобилног телефона током вожње, као и 1.128 пешака због непрописног коришћења мобилног телефона или слушалица приликом преласка коловоза.
Током акције саобраћај је контролисан на више од 7.000 контролних тачака широм земље, а поред наведених прекршаја, откривено је још готово 10.000 других прекршаја.
Министарство унутрашњих послова још једном скреће пажњу да коришћење мобилног телефона током вожње повећава ризик од настанка саобраћајне незгоде за четири до чак 20 пута, па ће у циљу очувања што повољнијег стања безбедности саобраћаја на путевима и у наставку године бити предузимане мере појачане контроле у циљу откривања и санкционисања поменутих прекршаја.
МУП