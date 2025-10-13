У УДЕСУ У „МУЊИНОМ БРДУ“ ПОВРЕЂЕНЕ ТРИ ОСОБЕ

Данас се у тунелу „Муњино брдо“ на поддеоници ауто-пута „Милош Велики“ од Прељине до Пожеге догодила саобраћајна незгода. У саобраћајној незгоди повређене су три особе које су колима Хитне помоћи превезене у чачанску болницу.
– На ургентно пријемно одељење Опште болнице у Чачку примљене су три особе повређене у саобраћајном удесу. Једна женска особа после дијагностике са констатованим тешким телесним повредама примљена је у јединицу интензивне. Две мушке особе су стабилних виталних параметара, току је њихова дијагностика – рекла је Марија Страњанац, ПР Опште болнице у Чачку.
Још увек нису познати детаљи под којима је дошло со ове саобраћајне незгоде.
В. Ј.