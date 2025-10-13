KОНТИНЕНТАЛ ’25
Понедељак и уторак, 13. и 14. октобар у 20:00
Велика сала КЦЧ
У Kлужу, главном граду Трансилваније, Орсоља ради као извршитељка. Kада добије задатак да бескућника исели из подрума зграде у којој борави, последице су катастрофалне, а Орсоља се суочава са великом моралном дилемом.
Редитељ и сценариста Раду Жуде доноси снажну и полемички настројену сатиру која се храни бесом због похлепних и реакционарних медиокритета који су на власти у његовој родној Румунији, на танкој ивици између наде и очаја. Сребрни медвед Берлинала за најбољи сценарио.
Улоге:
Ester Tompa, Anamaria Biluska, Ilinka Manolaće, Marius Damian, Šerban
Pavlu, Adrian Sitru, Gabriel Spahiu
Режија: Radu Jude
Румунија, Швајцарска, 2025, 109 мин, комедија, драма