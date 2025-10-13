Kultura

KОНТИНЕНТАЛ ’25

G. D. Komentara (0)

KОНТИНЕНТАЛ ’25

Понедељак и уторак, 13. и 14. октобар у 20:00
Велика сала КЦЧ

У Kлужу, главном граду Трансилваније, Орсоља ради као извршитељка. Kада добије задатак да бескућника исели из подрума зграде у којој борави, последице су катастрофалне, а Орсоља се суочава са великом моралном дилемом.
Редитељ и сценариста Раду Жуде доноси снажну и полемички настројену сатиру која се храни бесом због похлепних и реакционарних медиокритета који су на власти у његовој родној Румунији, на танкој ивици између наде и очаја. Сребрни медвед Берлинала за најбољи сценарио.

Улоге:

Ester Tompa, Anamaria Biluska, Ilinka Manolaće, Marius Damian, Šerban
Pavlu, Adrian Sitru, Gabriel Spahiu
Режија: Radu Jude
Румунија, Швајцарска, 2025, 109 мин, комедија, драма

Slične Vesti
Kultura

ИЗЛОЖБА КУНЕСКИХ УМЕТНИКА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Z. Ј.

У Галерији Народног музеја у среду, 8. маја, отворена је изложба девет уметника из Народне Републике Кине, који су изложена дела створили током резиденцијалног боравка у Чачку прошле године. Сарадња је остварена на иницијативу Амбасаде НР Кине и по препоруци Министарства културе и информисања Србије, које је као домаћина кинеским уметницима предложило Центар за визуелна […]
Kultura

ПОВОДОМ САВИНДАНА: Књиге у књижари „Речи“ јефтиније за 10 одсто!

G. D.

Поводом Савиндана и Школске славе, књижница „Речи“ ће од суботе па све до уторка продавати књиге са попустом од 10% и то на све књиге које се у „Речима“ налазе. Изузетак ће бити једино уџбеници и стручна литература. У договору са издавачима, један добар део српске књижевне продукције продаваће се са супер попустима од 20% […]
Grad Kultura

Програм Библиотеке за новембар

G. D.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.