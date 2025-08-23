Јуче није рођена ни једна беба

Јуче у Породилишту Опште болнице Чачак није рођена ни једна беба.
Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.
Извор: Ча глас
На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак која су претворена у ковид одељења (интерно, грудно, рехабилитација, палијатива, инфективно, неурологија) хоспитализована су 82 пацијента. У респираторном центру смештено је десет пацијената, нема пацијената на респиратору. У протекла 24 часа примљена су три, а отпушено је седам пацијената.Хоспитализованo je једно Covid позитивнo дете на педијатрији и једна Covid […]
На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак, која су претворена у ковид одељења, хоспитализованo је 117 пацијента. У респираторном центру смештено је 12 пацијената, један је на респиратору. У протекла 24 часа примљено је девет, а отпуштено осам пацијената.Хоспитализована су три лица са повредама на хирургији у изолацији. На жалост, преминуо је један пацијент, Ш.С. (1941) из […]