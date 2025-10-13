Dragačevo

ХУМАНИТАРНИ ДОГАЂАЈ „ЗАЈЕДНО ЗА ДОБРОБИТ“ ОКУПИО СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

ХУМАНИТАРНИ ДОГАЂАЈ „ЗАЈЕДНО ЗА ДОБРОБИТ“ ОКУПИО СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 

ГУЧА ПОНОВО ПОКАЗАЛА СВОЈУ ВЕЛИКОДУШНОСТ  

Гуча је 27. и 28. септембра поново доказала да је место великог срца, заједништва и хуманости. Дводневни догађај „Заједно за доброБит“, који су организовали удружење „Драгачевско сунце“, спортско удружење Prodigym и брендови PilePatka и Dibidus, у сарадњи са Основном школом „Академик Миленко Шушић“, окупио је велики број мештана, спортиста, породица и деце, који су својим учешћем допринели хуманом циљу — прикупљању помоћи за Драгану Стевановић (1992), оболелу од дијабетеса и епилепсије. За два дана, колико је овај хуманитарни догађај трајао, за Драганино лечење прикупљено 419.710 динара.

Први дан, 27. септембар, протекао је у духу спорта и доброг расположења. На спортском терену у Гучи одржане су хуманитарне спортске игре које су окупиле тимове свих генерација. Смех, фер-плеј и дружење обележили су цео дан, а посебан утисак оставили су најмлађи учесници који су својом енергијом подсетили све присутне шта значи прави дух заједништва. Вече је настављено у кафани „Код Дача“, где је приређена журка за све учеснике и пријатеље догађаја.

Другог дана, 28. септембра, центар дешавања преселио се у порту Храма Светог Архангела Гаврила. Дан је започео Светом Литургијом, након које је уследио породични пикник у пријатној атмосфери и лепом времену. Посебну пажњу изазвао је квиз „Породични трилинг“, где су се одговарајући на питања из области вере, музике и спорта такмичиле породице, деца и одрасли. Смех, аплаузи и радост били су најбоља потврда да је догађај испунио своју мисију — да окупи и повезује.

Креативну ноту догађају дала је радионица Марине Капларевић, власнице атељеа Капл Арт из Чачка, која је кроз занимљиве активности подстакла децу и одрасле да кроз уметност изразе своја осећања и машту. Дан је завршен пројекцијом анимираног филма „Soul“ у кафићу „Хемингвеј“, као симболом духовности, инспирације и људске доброте. 

– Овај догађај представља потврду да заједно можемо више – да спорт, вера, уметност и љубав према ближњем могу створити нешто велико. Гуча је још једном показала да има велико срце и да је спремна да помогне кад је најпотребније – истакао је Дарко Стевановић, члан удружења „Драгачевско сунце“. 

Прикупљена средства биће усмерена на лечење и помоћ Драгани Стевановић, а организатори су најавили да ће „Заједно за доброБит“ постати традиционални догађај који ће сваке године спајати доброту, заједништво и радост живота.

Гуча је још једном доказала  – када се срца уједине, добро побеђује.

Сви који нису били у могућности до сада, а желе да помогну, могу уплатити средства на наменски рачун: 205-9011009560526-05 (Драгана Стевановић).

В. С.

