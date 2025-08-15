хитна-
Hronika

ВЕЧЕРАС ДВА УДЕСА, ЈЕДНО ЛИЦЕ ИЗГУБИЛО ЖИВОТ

G. D. Komentara (0)

Вечерас су се на подручју Града Чачка догодиле две саобраћане незгоде, при чему је једно лице изгубило живот.

-У саобраћајном удесу који се догодио у Вапи, на старом путу Чачак – Краљево, мушка особа је на лицу места подлегла повредама. Други повређени мушкарац средње животне доби довезен је на Ургентно-пријемно одељење стабилних виталних параметара – изјавила је PR Опште болнице Чачак др Марија Страњанац.


Други саобраћајни удес догодио се на Кружном путу.

-Повређен моторцилкиста је после одрађене дијагнистике и констатованих лаких телесних повреда примљен на Одељење хирургије због даљег праћења стања – навела је др Марија Страњанац.

