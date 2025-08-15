ВЕЧЕРАС ДВА УДЕСА, ЈЕДНО ЛИЦЕ ИЗГУБИЛО ЖИВОТ

Kako portal Morava info ekskluzivno saznaje Milan S. (28) iz Meroštine, opštine na jugu Srbije, uhapšen je u Čačku zbog sumnje da je u tom gradu izvršio krivično delo nasilničko ponašanje u dva odvojena napada na devojčicu i ženu. U noći između ponedeljka i utorka, oko 1:30, on je u Lominoj ulici sa leđa prišao […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

