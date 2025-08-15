ДРВА И ДАЉЕ АКТУЕЛНА, СВЕ ВИШЕ СЕ ТРАЖЕ ПЕЛЕТ И ГАС

Rukovodstvo Grada Čačka obišlo je danas Zablaće gde je asfaltirano više od tri kilometra puta, za šta je sredstva obezbedila Vlada Srbije. “Ono što smo obećali pre godinu i po dana to smo i završili. Put za Lazoviće u dva kraka i time smo napravili jedan prsten ka groblju i zaseocima”, rekao je gradonačelnik Čačka, […]

