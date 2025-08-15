ДРВА И ДАЉЕ АКТУЕЛНА, СВЕ ВИШЕ СЕ ТРАЖЕ ПЕЛЕТ И ГАС

У ЈЕКУ СЕЗОНЕ НАБАВКЕ ОГРЕВА
Можда се због тренутно високих дневних температура стиче утисак да се о предстојећој грејној сезони и не размишља, али, ипак, набавка огрева је у пуном јеку. Према речима наших саговорника из мини анкете, најјефтиније ће се грејати они који су дрва и пелет већ купили у мају и јуну. Продаја огрева је ових дана интензивирана, а поред дрва, грађани траже пелет и брикете.
– Сезона набавке огрева је у пуном јеку. Наравно, када су велике врућине људи мање размишљају о огреву, али ово је оптимално време за куповину. Грађани углавном огрев купују у августу и до краја септембра, али има и оних који набављају у октобру. Сада је идеално време, посебно за куповину дрва да би могла да се осуше пре сезоне грејања – каже за наш лист Мирослав Милошевић, власник Стоваришта „Милошевић БМ“.
НА ЦЕНУ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ УТИЧЕ ВИШЕ ФАКТОРА
Према речима наших саговорника из мини анкете велика је потражња за дрвима, а и снабдевеност на стовариштима је веома добра. Како кажу, све је већа потражња и за пелетом, јер су многи прешли на овај вид грејања. На Стоваришту „Милошевић БМ“ наши суграђани могу купити дрва, брикет, угаљ и пелет. Мирослав Милошевић, власник Стоваришта, напомиње да је набавка огрева у јеку сезоне, као и да имају одличну сарадњу са предузећем „Србијашуме“.
– У последње три године цена дрва се није мењала. Цена метарског дрвета је 7.500 динара, а иструганих и исцепаних 8.500 динара. Тона тврдо пресованог брикета је 33.000 динара. Тона брикета може да замени око четири метра дрва. Пљеваљски угаљ – комад је 17.000 динара, а коцка 17.500 динара. Пелет Пријепоље је 26.000 динара, „Holz-Tim“ Ивањица 27.000 динара и „Moca“ Крушевац је 28.500 динара по тони. Треба напоменути да су сви произвођачи пелета најавили корекцију цене навише, због новог правилника о контроли квалитета пелета. Цене ће се мењати, највероватније, од 15. септембра. Поред тога, поскупела је и индустријска струја која у производњи пелета учествује са више од 20 одсто – наводи Мирослав Милошевић.
Наравно, на то колико ће нас коштати једна грејна сезона утиче више фактора: површина куће која се греје, изолација објекта, столарија, време грејања, унутрашња температура… Од многих параметара зависи потрошња енергента, па самим тим и цена грејања на месечном нивоу, односно, грејне сезоне, напомињу стручњаци.
Према процени нашег саговорника, дрва су и даље актуелна, али грађани све више прелазе на пелет и гас:
– Смањује се интересовање за дрва. Статистика показује да се повећава продаја пелета, а смањује потражња дрва. Грејање на гас и пелет је скупље, али је много једноставније. Број купаца је готово исти, само су се преоријентисали на другу врсту огрева.
НАБАВКА ОГРЕВА, ЈЕДАН ОД НАЈВЕЋИХ ИЗДАТАКА
Купци, односно, наши саговорници наглашавају да су цене огрева у односу на примања, пензије и плате, и даље високе.
– Углавном, у августу набављамо огрев. Цена метарских дрва је иста као и прошле године, што је добро. Претходна зима је била реалативно блага, па су нам остале и залихе. Задовољни смо овом врстом грејања, најтоплије је, а за нашу кућу и најисплативије – каже један од наших суграђана.
Многи ће се можда сложити са оценом саговорнице „Гласа“ да је раднику са просечном платом и пензионеру набавка огрева један од највећих издатака током године:
– За коју год врсту огрева да се определите – дрво, угаљ, пелет, све је скупо. Дрва сам набавила почетком лета, када су, углавном, јефтинија, а планирам да у септембру купим и угаљ. Морала сам да купим дрва која су већ истругана и исцепана, што је додатни трошак.
Један од наших саговорника каже да је на време обезбедио дрва, по завршетку претходне грејне сезоне:
– Ми смо у мају поручили дрва и платили смо седам хиљада динара по метру. Али, годинама набављам од истог човека. Била су истругана, а ја сам их током лета исцепао и сложио у подрум. Спремно чекам зиму.
Н. Р.