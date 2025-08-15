ИВАН ЋАЛОВИЋ О РАСПИСИВАЊУ ВАНРЕДНИХ ПАРЛАМЕНТАРНИХ ИЗБОРА: ШТО ПРЕ, ТО БОЉЕ!

ИВАН ЋАЛОВИЋ, ЛИДЕР ГГ „ИВАН В. ЋАЛОВИЋ – ИСТИНА И ЧАСТ“, О РАСПИСИВАЊУ ВАНРЕДНИХ ПАРЛАМЕНТАРНИХ ИЗБОРА
ШТО ПРЕ, ТО БОЉЕ!
Адвокат Иван Ћаловић, лидер ГГ „Иван В. Ћаловић – Истина и част“, сматра да ће ванредни републички избори бити заказани за 12. октобар ове године, а да се ситуација у граду на Морави, када је реч о функционисању локалне власти, до тада неће значајније променити.
– Према информацијама које сам добио из извора које сматрам релевантним, избори се планирају за 12. октобар, а када је реч о функционисању актуелне локалне власти, са одсуством господина Тодоровића, због здравственог поблема, ништа се неће променити, јер они се локалним проблемима грађана не баве већ дужи низ година. Буџет је мањи у односу на прошлу изборну годину за преко две милијарде динара, јавна средства се и даље користе за потребе владајуће структуре , односно СНС-а , а страначко запошљавање необразованих кадрова наставља се и даље. Актуелна власт се сети грађана само у изборној години, а проблеми се гомилају. У том смислу се ништа неће променити, посебно јер су сада чачански напредњаци оријентисани на предстојеће парламентарне изборе и унутарстраначку борбу – каже Ћаловић.
А када се говори о датуму избора, Ћаловић саматра да што пре буду расписани – то боље, како би се што пре изашло из кризе која је присутна у нашем друштву:
– Група грађана „Иван В. Ћаловић – Истина и част“ је у више наврата указивала на чињеницу да су избори једини миран и демократски начин изласка из дубоке кризе у којој се наше друштво налази. Тензије су огромне и биће све веће како власт буде избегавала да распише изборе. Србија је и дословно постала држава у којој се промовише насиље над политичким неистомишљеницима, а узрок свега лежи у чињеници да су један човек и једна странка узурпирали све институције система. У таквим условима, потпуно је очекиван бунт народа и последњих месеци је апсолутно видљиво да актуелна власт нема решење за нагомилане проблеме и оправдано незадовољство грађана. Зато су нам неопходни избори што пре.
А на питање да ли сматра да је опозиција спремна за ванредне парламентарне изборе, Ћаловић одговара да може да говори само у име ГГ „Иван В. Ћаловић – Истина и Част“.
– Ми не учествујемо на републичким изборима, али смо у овом тренутку апсолутно способни и спремни да пружимо пуну логистичку подршку студентској листи,уколико нам то затраже. Да се у овом тренутку одржавају и локални избори , апсолутно смо спремни и сутра да на њима учествујемо. Када је реч о републичким изборима и парламентарним опозиционим странкама, мислим да су много спремније него у децембру 2023. године, да имају знатно више искуства и да су извукле добре поуке. О томе сведоче и избори у Зајечару и Kосјерићу. Мислим да се у јавности пласирају различите потпуно нетачне информације о тзв. неспособности опозиције, јер опозиција је на претходним парламентарним и локалним изборима освојила никад више мандата у условима приличне политичке апатије. Ситуација је сада битно другачија, јер су, захваљујући студентима, грађани мотивисанији за учешће у политици,тако да не сумњам да ће и то значајно допринети промени власти на ванредним републичким изборима. Мислим да је свима јасно да ће студентска листа наступити самостално на изборима и да опозиционе политичке организације морају прихватити ту чињеницу, тако да очекујем посебне опозиционе листе, а буду ли се странке опозиције ујединиле на једној листи – тим боље.Сматрам да је изборни пораз СНС-а известан у два случаја, први је да опозиција подржи студентску листу, а други да се уједини на јединственој опозиционој листи – наводи лидер ГГ „Иван В. Ћаловић – Истина и Част“.
Ћаловић очекује да ће „опозиционе листе, студентска и остале, које су искрене у борби против режима, сести за исти сто и договорити се о међусобној, бар техничкој сарадњи, јер је то неопходно у смислу контроле избора и свеукупног изборног процеса“.
– Изборни услови се неће променити, али би требало да се промени свест о томе да опозиција и студенти нису једни другима непријатељи, већ да им је заједнички непријатељ актуелни режим. Без обзира да ли ће студентску листу подржати опозиција или ће опозиција изаћи са својом листом, једино сарадња и међусобна координација могу довести до жељеног резултата, а то је да, после 13 година, сменимо СНС на изборима – закључује Ћаловић.
В. С.