ИВАН ЋАЛОВИЋ О РАСПИСИВАЊУ ВАНРЕДНИХ ПАРЛАМЕНТАРНИХ ИЗБОРА: ШТО ПРЕ, ТО БОЉЕ!

Predsednički kandidat Saša Janković održao je predizborni skup u nedelju u Čačku, na kome je pozvao Čačane da glasaju po sopstvenoj savesti i poručio da će kada on bude izabran za predsednika ista prava imati oni koji su glasali za njega i oni koji nisu. Janković je istakao da naša zemlja ima sve što nam […]

