БИТИ ЧОВЕК СВАКОГ ДАНА

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ХУМАНОСТИ

Поводом 19. августа, Међународног дана хуманости, представници Црвеног крста Чачак су данас посетили Удружење дистрофичара. Члановима Удружења подељене су чланске карте Црвеног крста, као и пригодни поклони.

Подсећајући да се овај дан обележава у знак сећања на 22 хуманитарна радника, који су 19. августа 2003. погинули у бомбашком нападу на седиште Уједињених нација у Багдаду, Светлана Шипетић, сарадник за социјалну делатност, рекла је да чачански Црвени крст већ годинама и овим поводом указује на важност хуманости и подршке онима којима је помоћ неопходна. Поред Удружења дистрофичара, представници Црвеног крста су данас посетили и породицу у Мрчајевцима, која има деветоро деце.

– Као хуманитарна организација Црвени крст Чачак свакодневно указује на хуманост и љубав према сваком човеку – рекла је Светлана Шипетић.

Мирјана Станојевић, председница Удружења дистрофичара Моравничког округа, указала је да је ова акција наставак вишегодишње сарадње са Црвним крстом.

– Важно је да се обележи Међународни дан хуманости. Али, морамо бити хумани сваког дана, целе године – пручила је Мирјана Станојевић.

Мирјана Станојевић, председница Удружења дистрофичара Моравничког округа

Марија Радивојевић је због свог детета чланица Удружења дистрофичара дванаест година. Значи јој сваки долазак у Удружење.  

Марија Радивојевић

– Битно је да шира заједница зна да Удружење постоји и ради, да схвати који су наши проблеми, али да има и лепих ствари због којих се окупљамо. Промена има у односу на време пре 12 година. Истина је да смо сада као заједница више видљиви, више смо укључени у друштво, али и даље има проблема. Свакако, најважнији за мене, као мајку малолетног детета, је запослење, волела бих да нађем посао и стекнем и финансијску сигурност. Постоје и даље баријере, не само физичке, али и у том погледу иде се ка бољем – сматра Марија Радивојевић.

Удружење дистрофичара Моравичког округа, које има четрдесет чланова, реализује низ активности предвиђених годишњим планом и програмом. Недавно су учествовали на турниру у шаху одржаном у Лесковцу, а пре петанест дана Чачани су били домаћини члановима удружења дистрофичара из целе Србије. Организовано је дружење у Овчарско-кабларској клисури, гости су имали прилику да посете манастире и Природњачки центар у Овчар Бањи. За септембар је планирано учешће на манифестацији „Смедеревска јесен“, на позив тамошњег удружења. Као важну активност Мирјана Станојевић је навела и посете члановима који живе у руралним подручјима.

– Трудимо са да према свима будемо отворени, да посетимо оне који због удаљености не могу да дођу овде, у просторије Удружења, да им помогнемо у решавању неких проблема, да се оснаже и буду самосталнији. Један од приоритетних циљева је да у рад Удружења укључимо што већи број наших чланова, да осете да су део друштва и да су корисни, без обзира на болест и инвалидитет – нагласила је Мирјана Станојевић, председница Удружења дистрофичара Чачак који ће следеће године прославити 25 година рада.

У оквиру Удружења дистрофичара функционише Инфо центар, где се чланови лично, као и преко мејла или телефона, могу обратити за помоћ или било које питање. 

В. Т.

