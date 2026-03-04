ЛУСТЕР 3
Електродистрибуција: Планирани радови за ЧЕТВРТАК, 5. март

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у четвртак, 05. 03. 2026. године, у временском интервалу од:

  • 09:00 до 17:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у делу Рожаца, засеоци Лазино Брдо и Брезице
  • 10:00 до 12:00 часова без електричне енергије биће потрошачи  у делу Јездине, око старе школе и на Гучком путу, потес Лисичије рупе.

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак рођено ШЕСТ БЕБА, ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ТРИ ДЕЧАКА. Чачанско породилиште „покрива“ подручје града Чачка и општина Лучани и Ивањица. Извор: Ча глас

Извор: РТС У Србији данас променљиво облачно, током дана са кишом и краткотрајним пљусковима у брдско-планинским пределима, а касно после подне и увече и у осталим крајевима. Највиша температура до 20 степени. Јутарња температура од 9 до 15 степени, највиша дневна од 16 до 20. У Београду сутра без јаког ветра, променљиво облачно, увече и током ноћи краткотрајна киша. Температура до 20 степени. Са североистока стиже […]
Велика, нажалост прерано преминула, српска глумица Соња Савић рођена је на данашњи дан пре 64 године у Чачку 15. септембра 1961. године. Од најранијих дана почела је да се бави глумом где је врло брзо показала свој раскошни таленат. Дипломирала је 1982. године на Факултету драмских уметности у Београду, у класи професора Миње Дедића. Играла […]

