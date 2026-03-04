Електродистрибуција: Планирани радови за ЧЕТВРТАК, 5. март
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у четвртак, 05. 03. 2026. године, у временском интервалу од:
- 09:00 до 17:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у делу Рожаца, засеоци Лазино Брдо и Брезице
- 10:00 до 12:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у делу Јездине, око старе школе и на Гучком путу, потес Лисичије рупе.