У ПОСЛЕДЊА 24 САТА 262 ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ

У последња 24 сата на територији Републике Србије евидентирано је 290 ванредних догађаја, од којих 262 пожара на отвореном простору, што још једном указује на неопходност одговорног понашања свих грађана и стриктног поштовања законских одредби које забрањују употребу отвореног пламена на отвореном простору.
Упозоравамо да само једна варница може угрозити животе људи и проузроковати велике материјалне губитке, због чега у случају уочавања пожара апелујемо на грађане да без одлагања позову ватрогасно-спасилачку службу на број 193.
Припадници Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова од почетка августа угасили су 1.984 пожара на територији Републике Србије. На овим догађајима био је ангажован 6.021 ватрогасац–спасилац, са 2.587 возила, а захваљујући правовременим и професионалним интервенцијама спасено је 387 лица, више од 100 објеката, домаћих животиња, возила, имања и пољопривредних усева.
Највећи број пожара на отвореном простору забележен је на подручјима Топличког, Нишавског, Борског, Расинског и Јабланичког управног округа, а у њиховом гашењу, поред ватрогасаца-спасилаца, учествовали су и припадници Хеликоптерске јединице, Добровољних ватрогасних друштава, јавних предузећа и полицијски службеници.
Сектор за ванредне ситуације подсећа да је Законом о заштити од пожара строго забрањено спаљивање траве, ниског растиња, остатака стрних усева и смећа, као и ложење ватре у шуми и на удаљености мањој од 200 метара од шуме. За непоштовање ових одредби прописане су новчане казне у износу од 10.000 до 50.000 динара за физичка лица, док се казне за правна лица крећу од 300.000 до 1.000.000 динара.
Сектор ће у наредном периоду, у сарадњи са другим линијама рада Министарства унутрашњих послова и надлежним инспекцијским службама, појачати надзор и контролу на терену ради откривања и процесуирања неодговорних појединаца, са циљем смањења броја пожара на отвореном простору и јачања безбедности наших грађана и њихове имовине.
МУП