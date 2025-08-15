ЈП "ПУТЕВИ" СРБИЈЕ
Društvo

ОЧЕКУЈЕ СЕ ПОЈАЧАН ИНТЕНЗИТЕТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У СРБИЈИ

admin Komentara (0)

ЈП „Путеви Србије“ обавештава јавност да се током предстојећег викенда због сезоне годишњих одмора и смене туриста очекује појачан интензитет саобраћаја на путевима у Србији.

У циљу несметаног проласка возила српским аутопутевима интензивиран је рад на наплатним станицама, повећан број инкасаната и сви канали за наплату путарине и дистрибуцију картица су у функцији 24 часа дневно без паузе.

Најбржи пролазак кроз наплатне станице омогућава електронска наплата путарине (ЕНП). Региструјте се на интегрисани систем наплате путарине Toll4All и путујте једним ТАГ уређајем без задржавања на наплатним станицама кроз Србију, Црну Гору, Северну Македонију и Хрватску.

На време испланирајте пут и унапред се информишите путем интернет презентације и апликације за мобилне телефоне ЈП „Путеви Србије“ у реалном времену о планираним радовима на државним путевима, изменама режима саобраћаја, ценама путарине, евентуалним задржавањима као и свим другим неопходним информацијама.

ЈП „Путеви Србије“ апелује на све учеснике у саобраћају да прилагоде брзину условима на путу, држе безбедно одстојање и поштују саобраћајну сигнализацију.

Slične Vesti
Društvo

Pešačimo za Aniku

I. М.

Još milion poruka je potrebno da mala Anika Manić dobije neophodnu gensku terapiju i da nesmetano diše i živi U nedelju, sa početkom u 10 časova, okupljamo se ispred škole u Ovčar banji i laganim tempom prelazimo stazu srednje težine uspona na planinu Kablar. Donacije su moguce pre i posle uspona, koliko je ko u mogućnosti. Akciji […]

ПРОЛЕЋЕ, ФОТО: СЛАЂАНА БЕЛИЋ
Društvo

Топло и нестабилно

G. D.

ИЗВОР:РТС Топло и нестабилно – краткотрајни пљускови, могућ град и олујни ветар Мало свежији ваздух спустиће температуру за 3 до 4 степена. Локална појава краткотрајних временских непогода, праћених градом и олујним ветром. Јутарња температура од 15 до 20, највиша дневна од 26 до 30 степени. Топло и нестабилно – краткотрајни пљускови, могућ град и олујни […]
Društvo

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ЗАБЕЛЕЖИЛА ДОБРЕ РЕЗУЛТАТЕ РАДА У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

vesnas

Епидемиолошка ситуација током прошле године је многима пореметила планове, али то се не може приписати чачанској Канцеларији за младе (КЗМ), која је у таквим отежаним околностима, штавише, направила велике помаке у одређеним областима свог рада. У КЗМ наводе да им је 2021. била далеко плодотворнија од 2020. године. -Иза нас су бројне активности из различитих […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.