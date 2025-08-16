Извор: РТС, РХМЗ
У Србији ће бити претежно сунчано, веома топло и спарно време уз дневни развој облачности, док су у другом делу дана у брдско-планинским пределима могући краткотрајни пљускови.
Дуваће слаб ветар, променљивог правца, а температуре ће се кретати у распону од 15 до 38 степени.
У Београду ће бити претежно сунчано и веома топло време, са највишом дневном температуром око 36 степени, а касно увече и у току ноћи ка недељи очекује се постепено наоблачење.
Од недеље до уторка следи пад температуре уз променљиво облачно време, пљускове и грмљавину.
Опрез за астматичаре, цереброваскуларне и срчане болеснике
Услед очекиване биометеоролошке ситуације хроничним болесницима и осетљивим особама се саветује опрезност.
Посебан опрез се саветује астматичарима, цереброваскуларним и срчаним болесницима.
Осетљиве особе могу осећати појачане метеоропатске реакције у виду главобоље, раздражљивости и болова у костима и зглобовима.
У саобраћају је неопходна изузетна опрезност.