лето Фото: Дарка Симеуновић
Društvo

Претежно сунчано и веома топло време

G. D. Komentara (0)

Извор: РТС, РХМЗ

У Србији ће бити претежно сунчано, веома топло и спарно време уз дневни развој облачности, док су у другом делу дана у брдско-планинским пределима могући краткотрајни пљускови.

Дуваће слаб ветар, променљивог правца, а температуре ће се кретати у распону од 15 до 38 степени.

Фото: Дарка Симеуновић

У Београду ће бити претежно сунчано и веома топло време, са највишом дневном температуром око 36 степени, а касно увече и у току ноћи ка недељи очекује се постепено наоблачење.

Од недеље до уторка следи пад температуре уз променљиво облачно време, пљускове и грмљавину.

Опрез за астматичаре, цереброваскуларне и срчане болеснике

Услед очекиване биометеоролошке ситуације хроничним болесницима и осетљивим особама се саветује опрезност.

Посебан опрез се саветује астматичарима, цереброваскуларним и срчаним болесницима.

Осетљиве особе могу осећати појачане метеоропатске реакције у виду главобоље, раздражљивости и болова у костима и зглобовима.

У саобраћају је неопходна изузетна опрезност.

